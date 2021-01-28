26歲Halsey曾經歷三次流產　IG上載半裸孕照宣布陀B

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-01-28 13:45

現年26歲美國女歌手Halsey於2016年跟The Chainsmokers合作歌曲《Closer》而爆紅，今早Halsey在Instagram上載了半裸照宣布懷孕喜訊，並留言寫道：「Surprise！」雖然有大批網民跟粉絲都送上祝福，但大家都非常困惑究竟BB的父親是誰。

Halsey於留言標籤了37歲編劇男友Alev Aydin，暗示Aydin就是BB的父親。根據外國傳媒報道，Halsey去年年初跟Peter Evans分手後，10月戀上Aydin。從Halsey的孕照，估計BB已經至少有4個月大。不過原來Halsey曾因子宮內膜異位症，而歷經三次流產，而她曾在訪問中透露其實比起做歌手，自己更想做媽媽。

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種族融合家庭成長的Halsey，自細就面對種族分歧，更曾因與父母吵架而被趕出家門，於17歲時服藥自殺，並患上躁鬱症。Halsey於2018年出席女權活動NYC Women’s March進行演講時，分享曾被性侵的經歷。並憶起20歲初出道時，在公開演出前下體出血流產，但因為不想放棄難得的演出機會，而頂硬上穿上成人尿片及服食止痛藥上台表演。