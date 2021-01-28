乘風破浪的姐姐2｜容祖兒不驕不怯最有天后風範　栢芝見偶像興奮

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-01-28 21:57

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》熱播，雖然有容祖兒、那英、張栢芝等紅星參賽，但聲勢卻不似預期，有指一班姐姐太過客氣，未有太多碰撞火花，其實女人的戰爭，從來不是在舞台之上，早於到達會場之前，姐姐們在車上已經暗中較勁，由化妝衣著到談吐坐姿，也是充滿心機，下文為大家帶來你看不到的姐姐。

祖兒話心情似坐過山車，想不到之後表現如此出色。（影片截圖）

栢芝偶像原來是那英，仲話識唱晒對方的歌。（影片截圖）

節目中一班姐姐，最有壓場感的一定是53歲的那英，衣著相當隨便，她表示沒有太多勝負觀念，更表示只是想開開心心認識一班小妹妹，在她們身上學幾隻舞上演唱會，就算不枉此行，百分百是阿姐級的語氣風範。至於本地代表容祖兒，紫色大褸配上間條上衣，她說自己錄製節目的心情，仿如到遊樂場玩過山車，言談大方謙虛，想不到她之後舞台上表現，卻是一支獨秀，力壓那英和周筆暢。

下圖有全部台下姐姐的心機衣著：

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講到最高顏值的姐姐，一定非張栢芝莫屬，白色毛毛大褸，充滿雍容氣質，完全看不出她已經40歲及曾經生育，她說自己的偶像是那英，但她對比賽信心不大，畢竟她最擅長的領域是演戲，並非唱歌跳舞。不過節目中最有話題性的姐姐，卻是黃曉明前度女友李菲兒，節目中二人無可避免有同框畫面，當日她穿上紫色露腰裝，33歲的她，化了濃妝仍難掩老態，豐唇到過了火位，外貌崩壞，在一班姐姐中最欠缺爭勝機會。

黃曉明舊愛李菲兒，外貌大崩壞。（影片截圖）

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