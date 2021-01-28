程瑤率「仁美」成員派2000個抗疫福袋　齊齊寫揮春送獨居老人

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-01-28 22:30

新冠肺炎（COVID-19）影響市民生計多時，慈善團體「仁美清叙」繼去年多次向獨居長者、特殊學童及基層家庭捐出防疫及日常生品，協助他們抗疫後，今年仍繼續專注社區慈善工作。

抗疫期間，「仁美」獲不少善長好友支持，出錢出力，包括衍生集團老闆娘關麗雯（Carman）捐出價值近百萬防疫及日常用品回饋社會，日前主席程瑤與副主席陳綺明、黃景珍及理事陳麗文特地前往Carman的辦公室送上感謝狀。

程瑤感謝好友Carman的支持，她表示︰「各行各業都受疫情影響，不過她非常支持仁美的慈善工作，今年繼續捐出多達2,000份抗疫福袋，非常感謝她，於新一年有好開始，希望可以幫助更多有需要的人。」

「仁美」獲衍生集團老闆娘關麗雯（Carman）捐出近百萬防疫及日常用品回饋社會。

農曆新年將至，程瑤與一班「仁美」成員，以及好友Carman還即席揮毫寫揮春，放入福袋中送上祝福。程瑤坦言每年也跟奶奶一起寫揮春，她說︰「每年一家人都會寫揮春應節，自己的書法還可以，不過事前也有向奶奶『補習』，今天也滿意自己的作品。」至於黃景珍近年也有學書法，寫揮春未有難到她，相反陳綺明和陳麗文笑言已多年沒有接觸書法，不過見她們亦寫得有板有眼。

「仁美」理事與衍生集團老闆娘關麗雯一起寫揮春送給獨居長者。

日前，程瑤帶同抗疫福袋及其他日用品，聯同陳綺明、理事丘雅雯及莊韻澄，以及應屆亞姐香港區冠軍蔡小蝶及季軍高文君，將其中1,000個福袋送到藍田啟田邨的社區中心，送給該區的獨居老人。程瑤表示︰「希望這少少心意可以幫到這些獨居老人，由於疫情關係，我們未能前往探訪，不過仍跟幾位老人家見面，見到他們好精神，大家好開心，希望疫情快點過去，大家都身體健康。」