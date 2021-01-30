家好月圓︱徐子珊演奸表妹賤到入骨　「TVB正氣代表」最突破演出

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-01-30 00:00

無綫（TVB）劇集《溏心風暴之家好月圓》（2008）最近在翡翠台深宵時段重播，以紀念不久之前病逝、飾演「嫲嫲」一角的李香琴。除了李香琴之外，劇集亦有不少好戲之人，當中包括憑角色分別奪得視帝、視后的夏雨和米雪，以及飾演奸表妹「路嘉美」的徐子珊。

家好月圓︱最高收視50點追平香港紀錄 未係最多人睇嘅本地劇集？

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徐子珊在《溏心風暴之家好月圓》裏面是「Sa姨」關菊英的女兒，亦是「阿卡」陳豪、「管家仔」林峯和「阿圓」黎諾懿的養表妹。徐子珊在劇中絕對是奸到出汁，差少少賤格過大反派「紅姨」米雪，扮純情、工於心計的她為搶陳豪兩度陷害「阿月」楊茜堯（前名楊怡），之後以懷孕來騙黎諾懿結婚，但經手人另有其人，墮胎後又屈「荷媽」李司棋累她小產，非常陰毒。

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雖然徐子珊演奸表妹演得非常出色，使不少觀眾睇到咬牙切齒，但原來她甚少飾演奸角，「邪味」最濃的《潛行狙擊》大狀角色「Paris」，亦只是為求上位不擇手段，稱不上奸角，所以好可能比起出名正氣的馬浚偉演奸人的次數更少。