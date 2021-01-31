黃愷怡做米芝蓮司儀獲激讚　曬Lak Lak聲英文：想涉獵更多範疇！

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-01-31 14:00

「東張女神」黃愷怡（Jasmin）最近為飲食界年度盛事「《香港澳門米芝蓮指南2021》發布會」擔任大會司儀，連續兩年肩負重任的她憑住淡定表現、流暢的中英雙語轉換，獲得不少觀眾、網民讚賞。

黃愷怡早前為「《香港澳門米芝蓮指南2021》發布會」擔任大會司儀，表現獲不少網民激讚。（直播畫面）

黃愷怡接受《香港01》訪問時坦言好榮幸可以再次擔任大會司儀：「今次係我第二次做米芝蓮Event嘅MC，我自己都好鍾意食好嘢，所以有機會再參與活動我係好開心。其實今次活動都好新鮮，除咗我負責網上頒獎禮嘅環節，大會都邀請咗宋熙年做Live-streaming嘅環節。雖然今次未有機會可以面對面合作，但我自己都好開心，因為一直都覺得宋熙年係一位好出色嘅主持人，亦都係我嘅榜樣，好希望可以好似佢咁，做到一位更出色嘅主持人，同埋涉獵更加多嘅範疇。」

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談到有否心水餐廳上榜，黃愷怡坦言結果公布之前已經特別睇好其中一間餐廳：「結婚周年紀念仲特別揀咗去嗰度慶祝，佢今年仲由一星升到上二星，知道咗結果都幾戥佢哋高興。（你本身都係西餐迷？）其實我好多菜式都鍾意嘅，但最鍾意都係法國菜，好記得細個去法國旅行，已經覺得嗰度冇嘢唔好食，無論係正餐定甜品都整得好好食，樣樣都好似藝術品一樣，賣相好靚，所以有時都覺得食法國菜似睇表演，永遠令你有難忘嘅驚喜。」她又指自己喜歡法國文化，所以大學時有修讀過法文課程，到結婚時影Pre-wedding亦專程到巴黎取景。

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