回家的鎖匙 | 6年前舊劇Netflix再彈起　靠暖男木村拓哉夠殺食

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-01-31 23:45

木村拓哉主演的《回家的鎖匙》是2015年於朝日電視台首播的「木9」春季舊劇，雖然人氣不及《驅魔麵館》、《璀璨帝國》，但仍打敗眾多新鮮出爐劇集，如《怪盜羅蘋》（Lupin）以及《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）等，成功打入香港區Netflix點播Top 5，都幾巴閉。 翻查資料，原來此劇曾是該季收視之冠，平均收視率高達14.8％，比由堺雅人主演的「水10劇」《Dr.倫太郎》成績更好，相信不少日劇迷早已煲完再煲，至於其他觀眾則未必跟得日劇這麼貼，可能不經意就「走咗寶」，但好劇從來都不會被埋沒，事隔6年，此劇於Netflix上架也是讓它重新展露鋒芒。 雖然《回家的鎖匙》距離「神劇」尚有一大段距離，但作為溫馨小品而言卻相當不錯，暖男爸爸版的木村拓哉亦夠吸引，也許能夠為近日社會氣氛低沉的香港注入多少暖意和能量。

木村拓哉主演的劇集《回家的鎖匙》打敗眾多人氣熱劇，彈上Netflix Top 5。（《回家的鎖匙》海報）

故事講述木村拓哉（飾演家路久）回家期間遭逢意外，醒來後不但喪失了五年記憶，更驚訝發現過去五年的自己竟然是個人見人憎的爛人，個性冷漠無情，態度囂張，不但搵錢至上，更周圍同家人朋友反面，見與妻兒關係更是疏離。木村拓哉醒來後，矢志尋回失去的那五年，卻發現身邊人對他百般隱瞞，而最令木村拓哉疑惑的是，為何在他眼中，妻子和兒子的臉上竟然戴着面具？

木村拓哉飾演家路久，上戶彩則飾演媽媽家路惠。（劇照）

故事由木村拓哉失憶後開始講起，懸念夠多夠吊癮，追看性高。五年前的木村拓哉仍是暖男爸爸，五年後他卻暗黑化變成Tiger Dad，對五歲兒子施以各種心理暴力，這麼可愛都落到手，阿姨見到好心痛。

究竟木村拓哉五年期間經歷了甚麼，令他突然魔法少女大變身，個性180大轉變？為何他的家人朋友好似大雄見到胖虎，見到木村就兜路走？又何解妻兒在他眼中會戴上面具？懸念貫穿10集，令你夜晚捱眼瞓都想追看下去，令人大呼過癮。

《回家的鎖匙》擺明賣溫馨，在近日多部賣打鬥兼鬥智鬥力的劇集中脫穎而出。（影片截圖）

此外，《回家的鎖匙》擺明賣溫馨，夠脫穎而出。最近Netflix的大熱劇集多半是打打殺殺、鬥智鬥力，都幾hardcore，《柏捷頓家族：名門韻事》不錯，但角色三句不合兩句就除衫，都chur chur哋。

相比之下，《回家的鎖匙》就顯得特別清麗脫俗。劇中看到失憶後的木村拓哉細心照顧家人朋友，與身邊人逐漸解開心結、和好如初，成件事都幾窩心。木村拓哉又經常表演煮飯仔，畫面似足《深夜食堂》般溫暖，看來煮餸的確是營造溫馨感覺的萬能Key。

劇集的感情線亦相當動人。（影片截圖）

另外，劇集部分感情線拍得相當動人，成功打動觀眾，令觀眾引起反思，其中以木村拓哉和父親的感情線令人印象尤深。劇情解釋，木村拓哉之所以努力搵錢是源於細個父親欠債離家出走，於是木村拓哉決定要出人頭地賺大錢養家。

多年後父親回來望與兒子和好，惟木村拓哉卻始終無法釋懷。最終他領悟到，過往自己亦並非是完美的父親，故沒有不原諒父親的資格。這個哲思位都頗感動，確是令人反思犯錯和寬恕的人生課題，在輕鬆搞笑之餘，又為故事和角色增添深度，值得一讚。

不過劇集仍有沙石位，例如謎團太多太緊湊，以及收尾略嫌急進。（《回家的鎖匙》劇照）

當然套劇有沙石位，例如謎團太多太緊湊，總有一種主線劇情遲遲未開展之感，似乎10集不足以講完整個故事；收尾亦略嫌急進，故有觀眾批評為爛尾，不過勝在BBQ結局夠溫馨。其實有時候食開麻辣邊爐都想食碗清淡瘦肉粥。看厭了劈來劈去劇情的觀眾，不妨一看《回家的鎖匙》，單是欣賞型男木村拓哉煮飯炒餸，都已經夠治癒又養眼。