GME風暴｜吳彥祖「貨源歸邊」擊敗大鱷　劉青雲與股票劃上等號？

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-02-01 14:00

美股散戶與華爾街沽空機構之戰近日鬧得全球沸騰，無論是真正股民還是局外的花生友都對此事非常關注，更有不少網民重提2008年大眾保時捷「世紀逼空案」與此作為比較。是次「戰役」起源於一家名為「遊戲驛站（GameStop）」的美國公司，簡單而言，就是一場「嚴重供不應求」的現象，導致GameStop的股票（GME）在巿場上在幾日之間暴升逾11倍，事件之嚴重性甚至有人認為會引發美國股災。

今次因為GameStop而掀起的「GME風暴」席捲全球，戲碼仍然未結束。（GettyImages）

若想了解更多「GME風暴」，可參考：GME│散戶挾死大戶 回顧GME史詩級反撲之旅

其實香港亦有不少以股票為題材的影視作品，而迄今最廣為觀眾認識的，仍然是1992年由鄭少秋、劉青雲飾演的《大時代》，但最類近今次「GME風暴」的情況，就不得不提2011年電影《竊聽風雲2》。電影中，司馬念祖（吳彥祖飾）為向由黃世同（曾江飾）報復，逼使對方收購一家名為「長安療養院」的大量股票。而由於當時股票巿場上「長安療養院」的股票大部分落在某些「隱形股東」持有，令巿面上「長安療養院」的股價因為「嚴重供不應求」急速上升，從而導致「地主會」被逼以嚴重高估值的價錢，大量買入「長安療養院」的股票，結果損失慘重，電影中形容這是一個「貨源歸邊」的現象。

而今次「GME風暴」中，根據傳媒報道和網民推測，巿場上有某些大戶因為「投資策略」令GME股價下跌，繼而再有網民發起買入「長揸」GME，以提升其股價，導致大戶「策略失敗」，繼而「必需」大量回購GME的股票。然而股巿上可流動的股票較某大戶的需求少，造成GME的股價可能會在未來直線飊升，有不少消息指，GME的「隱形股東」就是全球的散戶，若事情繼續發酵，必需回購大量GME股票的大戶就會如「地主會」一樣造成嚴重損失，而GME的股價則會再度推高，稱為「Short Squeeze（軋空）」。

吳彥祖呢招貨源歸邊搞到曾江損失慘重！（劇照）

不過提到香港影視界「股神」，就一定非劉青雲莫屬。除了《竊聽風雲2》，劉青雲在電影中成為雙方角力的籌碼之外，他在其它以股票為主題的作品中都「旗開得勝」，不單止「贏到開巷」，更是利用股巿敗潰各個「股壇大鱷」的正義之師！然而劉青雲最「神」的事件，是他在2000年亞視劇集《世紀之戰》中炒廁紙的一幕，神預言2020年新冠肺炎疫情初期香港發生「盲搶廁紙」一事，不少網民都封他為香港影視圈的真正「股神」！

睇睇香港有咩股票影視作品，以及重溫「炒廁紙」一幕：

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