TVB御用「天台」原來喺電視城入面　逾8成藝員曾在此打卡留倩影

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-02-02 08:00

相信不少觀眾都聽過很多TVB劇集取景的秘密，例如醫院涼亭就是TVB的飯堂、醫院的走廊就是TVB的走廊、停車場就是TVB的停車場、甚至連馬路景也是TVB電視城的馬路等等......而下圖這個「天台」景，相信大家亦會覺得熟口熟面。

電視劇《反黑路人甲》中，馮盈盈持槍指向王浩信的天台，有一總熟識的感覺。（IG@crystalfyy）

基本上，這個天台經常都在TVB劇集中出現，尤其是醫院相關、跳樓、墮樓以及挾持人質等戲碼，有不少都會在此天台取景。而近年借天台次數最多的應該就是《學是學非》，基本上只要她們要做實驗，就會到此天台進行。

其實這個「天台」位於TVB將軍澳電視城中其中一座建築物的頂層，由於這天台四圍無高樓遮擋，更有山景作陪襯，除了經常被徵用作為拍攝場地之外，也是TVB藝人熱愛的「打卡」聖地，例如馮盈盈、何依婷、高海寧、林夏薇等，加上很多傳媒都喜歡在此為藝人拍攝相片，所以要在社交平台或各大傳媒中找到這個「天台」非常容易！之不過同一個天台，打卡的方法和角度各有差異，就讓大家欣賞一下以下眾多藝人在天台打卡靚相，看看誰最懂得「就地取材」。

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