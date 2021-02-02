【念念桃花源】Mani節目最愛講霆鋒　祖兒自爆同Twins合體拍綜藝

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-02-02 23:59

內地慢綜藝《念念桃花源》熱播，顧名思義，每集都會請來藝人嘉賓入住桃花源小屋，近日播出容祖兒、霍汶希一集，渡假形式的工作，睇得出祖兒、Mani都比較輕鬆，節目中的主人家阮經天、周奇、張天愛，不斷招呼客人飲食觀光，閒話家常，而最常提到的人竟然是霆鋒，甚至打羽毛球都叫著霆鋒名字，充滿植入式宣傳味道。

祖兒被讚是女神，偷偷暗笑。（影片截圖）

上一集節目講到祖兒、Mani初到桃花源，除了早已相熟的阮經天，很快已跟 其他兩位藝人周奇和張天愛打成一片，行街買衫不在話下，最搞笑是Mani愛將謝霆鋒亂入，用視像電話跟大家見面。來到新一集，祖兒、Mani繼續將霆鋒掛在嘴邊，當他們到中醫診所調理身體，由脊醫用正骨法改善身形狀態，阮經天突兀地問可否改到似霆鋒，醫師馬上滿臉黑人問號，Mani補上一句「砍了對腳就一模一樣」，眾人哈哈大笑。

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另一個畫面中，祖兒、Mani、周奇和張天愛，一起打羽毛球做運動，其間吹起了陣陣怪風，之後等到風停，他們突然大嗌「停風啦，霆鋒、霆鋒…」，算是一次植入式爛gag。當晚餐時說起張天愛少食澱粉質，Mani接著說霆鋒在拍《十二道鋒味》，只會帶8隻雞蛋當食糧，祖兒則爆料指霆鋒在大型節目後，會放肆地一次過吃12條腐皮卷，讓阮經天等人相當愕然。在一輪霆鋒話題後，祖兒和Mani準備跟大家道別，原來祖兒之後有工作，而Mani則要籌備祖兒跟鍾欣潼和蔡卓妍的新節目《容我撒嬌》，期待看到祖兒跟Twins合體。

同場加映李旻芳《野外步出》靚相：