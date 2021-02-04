豪門新抱奚夢瑤鍾情Chanel子母中古袋　若價錢太貴寧放棄好慳家

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-02-04 13:11

奚夢瑤2019年嫁給賭王何鴻燊之子何猷君，更為何家生下首名男孫何廣燊，奶奶梁安琪更送上5億豪宅作為獎勵。雖然嫁入豪門，不過奚夢瑤依然有努力工作，參加真人騷，又頻頻出席時尚活動，更不時在內地社交網站小紅書分享美容彩妝資訊以及親子心得，保持知名度。

2019年10月24日，奚夢瑤為何家誕下首名男孫何廣燊（Ronaldo）（微博／何猷君MarioHo）

奚夢瑤嫁入豪門後依然非常努力吸金，更孖老公參加真人騷（影片截圖）

奚夢瑤亦沒有放棄工作（微博／奚夢瑤）

在一條最新影片中，她更分享了自己的Chanel中古袋收藏，比起新款手袋，奚夢瑤更情迷一些特別款式，尤其是子母袋，她形容自己「非常狂熱」，這些年來收藏了多個各種質地的子母袋，但其實她自己特別喜歡只拿細袋，因為造型非常可愛。

雖然貴為何家新抱，不過奚夢瑤也相當貼地慳家，愛買中古包之餘，如果價錢太貴她也會忍手不買（影片截圖）

雖然貴為名門新抱，自己的吸金能力也非常強大，但奚夢瑤也不是胡亂揮霍的，遇到喜歡的手袋，但賣家報價太貴，她也會放棄，「他報價特別貴，我覺得不划算，超出我的預算」，是一個非常貼地的豪門貴婦！

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