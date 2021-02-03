「雞排妹」鄭家純自爆遭性騷擾　年半前稱被靚仔醫生拍臀：蠻爽！

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-02-03 16:00

台灣藝人「雞排妹」鄭家純最近自爆上月底主持尾禡活動時慘遭性騷擾，被公司老闆摸手仔之餘，更被歌手翁立友「鹹豬手」摸Pat Pat，引起軒然大波。

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雞排妹泣訴尾牙#MeToo事件詳細經過 開名直指男歌手是咸豬手慣犯

事件爆出後，網民反應兩極，當中更有人翻摷雞排妹2019年於直播節目《學姊受不了》，分享到醫學美容診所的經歷：「我問醫生我的臀部會不會太大，我就穿着丁字褲之類的衣着，醫生站在鏡子前面看着向我解說，講完他的手輕輕的拍了一下我的屁股，因為那醫生長得很帥，我跟你說，被打那下屁股就覺得蠻爽的！」

點擊下圖觀看雞排妹的IG靚相：

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雞排妹於2019年8月21日請來台北市議員兼YouTuber「呱吉」邱威傑大談性騷擾話題，呱吉認為這是「主觀認定」的問題，雞排妹亦非常認同。（學姊受不了）

Facebook專頁「小聖蚊的治國日記」便批評雞排妹這番說話對青少年來說是不良示範：「好像人家長得帥就可以給人家摸，自己長得帥就可以亂摸別人一樣，這絕對是非常錯誤的觀念。」不過，也有不少網民反對專頁的看法，指出身體自主權的重要。