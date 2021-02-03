許家傑放工作第一位無意計劃結婚　林淑敏：工作到60歲女朋友點算

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-02-03 18:15

農曆新年即將來臨，TVB處境喜劇《愛·回家之開心速遞》 一眾演員今天（3日）提早迎春。許家傑與林淑敏（大小姐）出席活動的時候，穿戴的口罩相當特別，口罩中間能望到嘴巴用上透明膠片遮掩了口部位置，然後可以看到嘴巴他們在說什麼，二人解釋：「疫情期間戴口罩其實會令視障人士被忽略，我哋可以喺呢方面照顧佢哋好有意義，戴呢個可以同佢哋溝通，可以睇口型。」

大少姐笑言今年準備蘿蔔糕送給親朋好友吃。（葉志明攝）

疫情之下，不少藝人收入都放大假，而農曆新年間大多數藝人都會派利是，不過收入減少可能令利是的金額減少，大少姐則笑言她不會：「我哋有工開係開心，想將我哋呢個福氣分享出去，所以派利是可能反而會更加多。」

家傑準備好派利是。（葉志明攝）

現時家傑還處於未婚狀態，每年新年大部份人都會遇上被親戚催婚的情況，家傑直言不擔心：「我覺得依家工作為主，最緊要有工開，嚟緊都要keep住準備拍劇。」在旁的大小姐很好奇問：「如果你要工作到60歲，女朋友點算？」家傑說：「不如我哋講下其他話題。」

+ 3 + 3 + 3

同場加映！

盤點抖音香港藝人粉絲數量 古天樂郭富城王嘉爾加埋都要輸畀劉華