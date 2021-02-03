謝嘉怡與翻版金城武出海玩　覺對方好親切：我哋上訓練班識

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-02-03 21:30

謝嘉怡（Lisa）今天（3日）出席TVB愛的季節記者會，在記者會中Lisa分享了拍拖的次數，其實Lisa初戀是在16歲，那時候只是維持了兩星期左右，但她並不覺得是真的戀情，Lisa認為真正的初戀是20歲時候：「我當時想讀書，想做自己事情，所以咪講分手，唔係拍咗好耐，我覺得20歲讀書好緊要。」

Lisa笑言今年被記者問問題最多是為什麼不拍拖，她解釋：「我覺得我有一年係做香港小姐，但我有好多年可以拍拖，所以其實我唔急。」

Lisa早前被網友指身形肥胖了，不過她絲毫不介意：「其實呢啲肥瘦都一樣，有啲人有某啲時間會肥，有啲人會瘦，呢排又過聖誕又食多啲嘢，但過咗新年我會瘦番。我唔介意被人話肥，其實我好瘦，喺香港我好肥，但英國我喺好瘦，不過瘦肥都冇乜嘢。」

Lisa唔介紹所男朋友年紀大過佢。（葉志明攝）

早前（2日）Lisa與有「翻版金城武」之稱的黃俊豪（Jeremy）一起出海玩wake surfing，有人猜測二人是否正在發展，Lisa極力否認：「我哋上訓練班識，唔會追我，都係朋友。我見佢好似我阿哥咁樣，因為佢大過我5年，佢成日教我哋訓練做事，我哋當佢哥哥。」

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