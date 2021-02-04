港星北上搵食先玩抖音　劉德華胡杏兒成央視紅人

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-02-04 23:45

當本港疫情肆虐，港人面對裁員失業潮之際，一班港星紛紛北上，竟然遇上小陽春，拍電影拍劇上綜藝，賺個豬籠入水，當中以劉德華最具聲勢，開抖音短短幾日即俘虜了5000萬位粉絲，電影票房滿堂紅外，還上春晚獻唱。其他港星包括容祖兒、李璨琛、胡杏兒齊齊成為綜藝節目寵兒，基本上一個節目酬勞已經夠買豪宅，最讓人意想不到是TVB有位電視劇女王，在內地突然爆紅，隨時成為第二個佘詩曼。

華仔突然開抖音拍片，原來充滿戰略部署。（影片截圖）

天王劉德華多年來除了歌迷會的「華仔天地」官網外，一直沒有開設社交媒體帳號，但近日華仔卻突然加入玩抖音，短短幾日間已有逾5千萬人給讚，連央視官方帳號都會關注他，不要以為華仔只是隨便玩玩，他拍攝的每一條抖音片都由專業團隊製作營運，內容全是圍繞大家熟悉他的電影場景、對白及歌曲，再加上一班明星如應采兒、王寶強、張藝興等應援，令華仔人氣轟動全國，不過講到尾，華仔突然開啟抖音帳號，全因跟電影票房掛鉤，之前華仔上薇婭抖音為電影《拆彈專家2》直播戲票帶貨，1分鐘已賣出20萬張，肥水不流別人田，之後春節檔華仔主演的《人潮洶湧》，正好在抖音宣傳，今年華仔還會上央視春晚唱歌演出，而抖音巧合地成為了央視的合作伙伴，可見華仔此時進駐抖音，是有戰略部署，為演藝事業迎來第二春。

春節檔的電影《人潮洶湧》，等睇華仔再上抖音宣傳。（劇照）

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