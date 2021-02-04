家務戰場︱邱晴被狠批為「老鼠屎」　節目組另類安慰：叻唔使搵你

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-02-04 17:15

ViuTV真人騷節目《家務戰場》請來邱晴、王頌茵（Kathy仔）、陳婉婷（Hebe）、馬俊怡（Rose Ma）、貝依霖（Chantale）以及伍詠詩挑戰各種不同的家居任務。日前播出的一集就講到邱晴和Kathy仔要為成員們煮早餐，分別是麥皮和炒麵。殊不知她們卻化身「地獄廚神」，Kathy仔將麥皮煮到泥漿一樣，而邱晴就只用水喉水沖麵餅即放落鑊炒，兩位更將廚房變成戰場一樣。 節目播出街後，網民直指她們浪費食物，更有人狠批邱晴為「老鼠屎」、「無知」，「極度公主病」等等。邱晴接受《香港01》訪問時坦言有失落，並希望可以用實力證明自己，以行動為自己平反，更笑言：「可唔可以係其他動物嘅屎？」

ViuTV真人騷節目《家務戰場》請來邱晴、王頌茵（Kathy仔）、陳婉婷（Hebe）、馬俊怡（Rose Ma）、貝依霖（Chantale）以及伍詠詩挑戰各種不同的家居任務。（影片截圖）

節目中，邱晴對做家務甚至煮飯都顯得有點一竅不通，不過私下的她平時會幫忙做家務，包括晾衫、摺衫、抹地，吸塵等等，而媽媽亦認同她做家務的能力：「其實我私底下係有幫屋企人做家務㗎，晾衫、摺衫、抹地、吸塵，抹塵都有做！頭先我特登問咗媽咪我做家務係咪真係好渣，然後佢話唔係啊，你叻過我。所以我係差在冇老師教，同埋學識咗之後就可以做得好啦。」

邱晴與Kathy仔抽中住同一間房，在採購日常用品時，邱晴卻不斷要求購買蠟燭和裝飾佈置房間，令網民覺得她猶如「小公主」、「有錢女」一樣，她亦有作出澄清：「其實買蠟燭純粹係因為我哋有$2000，諗住可以舒緩一下呢個陌生嘅環境，因為我哋要瞓成個星期，同埋間房實在太空虛啦，咁大得我哋兩個女仔。」

點撃睇兩位「地獄廚神」煮早餐過程：

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面對網民種種的批評以及標籤，邱晴坦言有失落更質疑自己的能力，幸好獲節目組工作人員「另類」鼓勵令她重拾信心：「都有少少唔開心，我有問節目組 『死啦，我喺咪真係咁蠢啊？』佢哋話『你叻唔使搵你啦，同埋你之後都好叻啊』，所以之後會用實力證明自己。」首次在ViuTV拍攝真人騷，邱晴笑言自己的定位是搞笑：「我發現自己係嚟搞笑，中學老師同我講話我齋企喺度都已經好好笑。不過參與呢個節目之後覺得自己進步咗好多，發現自己唔係0，起碼有5分。（10分滿分？）係呀。」

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