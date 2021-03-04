余香凝無懼懷孕後會拖累事業　「咩嘢最重要？屋企人最重要嘛！」

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-03-04 18:30

最近，余香凝 (Jennifer)與鮑起靜一起合作，拍攝一個15分鐘的微電影《日子總有我伴你走》，這微電影是用來參加比賽，余香凝直言看到這個班底已經覺得勝利了，鮑姐也非常認同。鮑姐：「我好欣賞佢，我睇佢電影係《逆流大叔》，我所有金獎像提名都係投《逆流大叔》。我覺得呢個女仔好特別，係我哋電影界一個新星同希望，我當時都同我老公講有新希望出現，知道同佢拍我就即刻答應了。」

場地：Mini hotel Causeway Bay

服裝：MAX&Co.（余香凝）

化妝：Melody Chiu (余香凝）

髮型：Hugo @ ii alchemy(余香凝）

雖然電影只有短短15分鐘，但鮑姐認為只要是一部好戲，10分鐘也足夠。（陳順禎攝）

Jennifer拍攝這微電影已是懷孕，拍攝期間鮑姐真的當Jennifer女兒般照顧，無微不至，余香凝說：「好開心每次做嘢都好似受保護動物，今次同鮑姐拍攝場地係一間屋企，每一次埋位鮑姐都叫我快啲瞓覺，同埋鮑姐都萬歲咗好多肉。」

鮑姐笑言這部電影是有片酬的。（陳順禎攝）

談到孕婦在拍攝過程中，會否產生很多脾氣，Jennifer笑言並沒有，她透露閒時更會去做運動：「都舒服嘅，有時運動下都好，（老公有冇好擔心妳？）冇，佢都好支持我工作，都有考慮會唔會繼續拍嘢，我擔心自己狀態會有『孕傻』，記對白真係難記咗，同埋自己個樣都會腫咗，呢啲都係考慮因素。」

Jennifer忙完微電話準備好休息，專心陀B。（陳順禎攝）

現年只有27歲的Jennifer，可說是影壇新星，但突然宣布結婚和懷孕，不少網友都認為事業會因此走下坡，Jennifer並不認同：「咁真係要講番首歌同微電影，咩嘢最重要，屋企人最重要嘛，人生係得咁多時間，咁緊係將你最寶貴嘅時間係畀屋企人。」在旁的鮑姐認為年代不同了，「以前明星有女朋友唔敢話畀人知，依家呢個時代大家都好開通，唔會再咁樣睇嘢。」

Jennifer生完小朋友之後表示希望盡快出來拍戲。（陳順禎攝）

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