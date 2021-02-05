胡鴻鈞為演《十月初五的月光》剪掉長髮：呢種長度好幾年冇試過！

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-02-05 00:33

經典港劇《十月初五的月光》首播21年後，無綫早前宣布開拍全新版本，並於周二（2/2）公布演出班底。當年由張智霖與佘詩曼扮演的初哥哥（文初）和祝君好，2021年版本將會由剛剛在「2020年度勁歌金曲頒獎典禮」獲頒最受歡迎男歌星的胡鴻鈞（Hubert），以及4年前憑參選港姐入行，現時愈來愈多演出機會的何依婷演出。為了演好初哥哥，Hubert除了要長期開工捱眼瞓之外，更要「犧牲」自己的長髮。「今次為咗拍劇而剪短頭髮，呢種長度應該好幾年都冇試過！」 撰文：游大東

胡鴻鈞因為新版《十月初五的月光》角色需要，將長髮剪短。（資料圖片）

胡鴻鈞、何依婷在新版《十月初五的月光》分別飾演初哥哥與祝君好。（資料圖片）

眾所周知，在無綫拍劇，難免要經歷景接廠廠接景的「直踩生涯」，相當辛苦，就連拍劇已有相當經驗的Hubert亦忍不住要呻兩句。事緣早前（23/1）他在個人Instagram發表一張，相信是拍攝《十月初五的月光》外景時留影的照片，相中的他身穿衛衣，目光有點呆滯，他只是附帶一句只有五個字的圖片說明：「我很想睡覺！」，大家便立即明白到底發生甚麼事。

不過有趣的是，Hubert這張照片中已經剪短頭髮，吳若希留言問：「阿生～你邊位？」但之後張發布的兩張照片，是他出席「Yahoo搜尋人氣大獎」領獎（「人氣電視劇集歌曲」）時留影的，竟然又變回長髮，難道那頭短髮是幻覺？非也！實情是，Yahoo的頒獎典禮於1月18日錄影，Hubert領獎過後立即到髮型屋將頭髮剪短，並加入劇組開工，惟發布次序要遷就該活動於網上的播出時間，才會令人有錯覺。

+ 5 + 5 + 5

全套D&G披身亮相Yahoo頒獎禮 總值約3.3萬港元

對於要為拍劇暫時改變形象，Hubert坦言如果有得揀，都情願留長不留短：「我自己一路都比較鍾意（留）長頭髮，因為造型上有更多可塑性。」自己鍾意是一回事，最重要是粉絲滿意。「對於我剪短髮，大家反應都幾正面，可能係因為有新鮮感呱，哈哈！」

其實論新鮮感，Hubert在穿衣方面似乎下過不少苦功，參考他當天出席頒獎典禮錄影時身穿的，正是意大利知名品牌DOLCE & GABBANA出品，其中類似中學生冬季校服外套的深藍色西裝褸，是斜紋西裝（Single-breasted Logo-Embroidered Twill Blazer），正面望右邊口袋位置，繡上顯眼的D&G字樣徽章，相當搶鏡，據知這是同系列的新版，只有一粒鈕，參考網站，同款舊版黑色（兩粒鈕）售價為$17,320，而他內裏所穿的墨綠色樽領毛衣，由山羊絨（Cashmere）和絲料縫製而成，售價為$8,500，另外格紋羊毛長褲則售$7,900，換言之當天Hubert出席活動的這套「戰衣」，大約總值3.3萬港元。

胡鴻鈞早前出席「Yahoo搜尋人氣大獎」領取「人氣電視劇集歌曲」大獎，當時他仍然保留長髮，但在活動後立即剪短，並加入《十月初五的月光》劇組。

胡鴻鈞早前以一身DOLCE & GABBANA出席「Yahoo搜尋人氣大獎」頒獎典禮錄影：

問Hubert對於日常演出的衣著打扮有何心得，他說首先要視乎場合，揀選哪個牌子反而是其次。「如果出席一啲大型場合，我通常都會搵Stylist！（穿甚麼）牌子反而其次，最緊要係我着咗之後，能夠令我有自信同Feel Comfortable，再喺唔會出現Under Dressed or Over Dressed（過份低調或過於浮誇）嘅大前題下，會搵一啲新意，例如當大部份人都係着西裝嘅時候，我係咪可以大膽一啲，只是穿一件有Details嘅恤衫呢？」

他又指，日常工作時，他會選擇較為斯文企理、官仔骨骨的那種風格，然後以此作為基礎，嘗試在顏色和層次上找點變化。「平時（不用上班）我其實鍾意Street Fashion多啲，一件Hoodie（衛衣），配搭Denim Jacket，加一條Damaged jeans或者吊腳扯布褲就OK，顏色都是黑白灰為主，最緊要舒服。」至於閒時會透過哪些渠道吸收潮流資訊，Hubert指會留意不同品牌的Instagram帳戶，走在時尚尖端。

點擊下圖，欣賞Hubert的不同打扮：

+ 9 + 9 + 9

點擊睇新舊版本《十月初五的月光》對比，重點是金勝！