無綫拍《衝上雲霄》短篇劇　《衝上雲霄大選》三甲參演但勁興奮

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-02-05 03:00

早前無綫副總經理杜之克宣布開拍《衝上雲霄》短篇劇，將安排多位《衝上雲霄大選》得獎者參與演出。冠軍麥大力、亞軍盛勁為及季軍陸煥恆由報名參選至今至勝出比賽，過程不足一個月，對短時間內已準備踏上星途大感不可思議。

《衝上雲霄大選》冠軍麥大力、亞軍盛勁為及季軍陸煥恆。（劉智源攝）

近日他們接受傳媒訪問，對於無綫副總經理杜之克早前宣布開拍《衝上雲霄》短篇劇，並有機會參演，他們表示事前毫不知情，但形容「好似寫緊劇本」，對此大感興奮，三人已商議一齊上演戲班，希望可以將勤補拙。冠軍麥大力笑言希望可以先學好廣東話，盛勁又形容能夠拍《衝上雲霄》短篇劇是一個黃金機會。對於被問到他們三位會否簽約無綫，他們異口同聲表示有興趣發展演藝事業，但要看公司安排。

出爐馬來西亞視后龔嘉欣。（IG：@kungkaty）

看龔嘉欣靚相：

+ 75 + 75 + 75

問三人圈中可有心儀女星，麥大力坦言最喜歡出爐馬來西亞視后龔嘉欣及港姐謝嘉怡，全因與龔嘉欣在決賽當晚的互動夠輕鬆，謝嘉怡則是因為同為混血兒，廣東話與他一樣夠「唔正」。至於盛勁為和陸煥恆則齊齊揀搞笑又開心的馮盈盈，二人未出道已為女神展開「龍爭虎鬥」，非常有趣。

點擊看謝嘉怡靚相：

+ 54 + 54 + 54

再看馮盈盈靚相：