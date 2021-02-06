Kanye West從豪宅搬走500對珍藏波鞋　網民指舉動意味離婚冇彎轉

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-02-06 18:30

美國饒舌歌手Kanye West近日傳出跟太太Kim Kardashian離婚的消息，《紐約郵報》（New York Post）更大爆兩人目前已經分居及即將離婚，並希望低調處理離婚事宜。日前再有傳媒報道Kanye安排了幾輛大貨車到兩人大宅，搬走超過500對波鞋，意味婚姻冇彎轉。

Kanye West從豪宅搬走500對珍藏波鞋。（Getty Images）

根據《Page Six》報道，早前Kanye和Kim的婚姻正處於和解階段，不過有消息人士竟然透露日前Kanye趁Kim跟家人好友前往特克斯和凱科斯群島度假時，將位於加州卡拉巴薩斯（Calabasas）家中的個人物品搬走，包括超過500對珍藏波鞋：「他們都認為如果家中沒有兩人的物品會比較好。」

有大批網民立即發揮創意製作惡搞圖，將放滿鞋的貨車P到Kanye的背景。（Twitter圖片）

消息傳出後，有大批網民立即發揮創意製作惡搞圖，並猜測兩人的婚姻9成冇彎轉，有人笑言如果Kanye將自己最心愛的珍藏波鞋都搬走的話，意味着對他將頭也不會地離開。另外，有眼利的粉絲留意到Kim在過去的星期一在Instagram限時動態中上載了個人品牌的最新系列時，背景是Kanye的衣帽間，暗示Kim已經將Kanye的衣帽間改建成自己的私人房間。

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