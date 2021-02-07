【燕雲台劇透】燕燕同德讓結婚卻殺死胞姊愛人　胡輦初露野心

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-02-07 22:30

內地劇《燕雲台》今個星期迎來大結局，唐嫣飾演的蕭燕燕，現在已成為大權在握的蕭太后，開始大肆屠殺反對她的遼國耶律宗室，鞏固皇權。不過多年來她始終放不下韓德讓，現在彼此也是單身，她即直接到韓家跟德讓結婚，又賜給國姓，總算有情人終成眷屬，可是在北方手握兵權的大姊胡輦(佘詩曼飾)，卻是她的心病，兩姊妹在結局篇正式反目成仇，而胡輦初次透露她的野心。

燕燕開始屠殺耶律家的反對派。（影片截圖）

第三十四集 耶律賢死前交託兒子給德讓

烏骨里趕來，親眼目睹兒子與丈夫的慘狀，悲痛不已。耶律賢宣梁王繼位，再把燕燕和文殊奴託付到韓德讓手上，便安詳離世。烏骨里夜訪蜀王似是謀算什麼，燕燕得知後，德讓建議她分輕重逐一打壓，令三王不敢起謀逆之心。

第三十五集 斜軫海瀾互訴真情獲賜婚

蕭燕燕恩威並施，三王果然都不敢生謀逆之念。她下旨追封李胡為欽順皇帝，欲化解烏骨里的執念。黨項李繼遷隻身來投，燕燕想從宗室中為他選妻。斜軫擔心太后把海瀾許配李氏而求見，燕燕試探出二人兩情相悅，答應賜婚。

第三十六集 烏骨里毒殺燕燕事敗自殺

烏骨里用冀王妃送的鴛鴦壺在家宴上為燕燕斟下毒酒，幸被德讓及時攔下。烏骨里叫胡輦別再相信燕燕後自盡身亡，胡輦心灰意冷，自請鎮守北疆。德讓指鴛鴦壺一事背後是蜀王道隱謀劃，燕燕親自登門，要他自盡以保全兒孫。

第三十七集 燕燕跟德讓有情人終成眷屬

救過胡輦的馬奴撻覽阿缽向她表白，胡輦也愛上他，帶他回去相伴。燕燕在宮中為德讓辦壽宴，令虎古等大臣不滿。隆緒說若燕燕和德讓一起，他無異議。虎古逼燕燕還政不果，帶兵上朝欲殺之，德讓受傷，燕燕決定跟德讓結婚，再續前緣。

第三十八、三十九集(大結局) 胡輦初次透露野心

燕燕穿嫁衣帶群臣來到相府，賜德讓國姓，位在親王之上，兩人終於真正結婚。隆緒欲揮師南下，並趁機收回胡輦兵權，燕燕親去以姐妹情分說服她回上京，借出國阿輦兵馬。遼大軍南下，與南朝結成澶淵之盟，開啟和平時期。撻覽阿缽為胡輦抱不平，刺傷隆緒，胡輦劫獄救他逃回可敦城，蕭繼先帶兵攻打，撻覽阿缽被殺。群臣上奏處死胡輦，燕燕不忍，下旨將她永囚懷州。燕燕還政後病中仍放心不下，德讓替其去找胡輦，胡輦坦承野心及心中所想。