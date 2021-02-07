港版《大叔的愛》呂爵安盧瀚霆外陣容落實　黃德斌與舊拍檔演夫妻

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-02-08 00:25

傳聞已久的首套港產BL劇《大叔的愛》，已於上月開拍，ViuTV亦安排全劇演員於周一（8/2）下午會見傳媒，並在facebook專頁首度公開角色造型照。 參考電視台發出的記者會邀請函，發現今次陣容頗有驚喜。配對tv asahi製作的《大叔的愛》（おっさんずラブ）的原有角色，近日憑單飛歌曲《E先生連環不幸事件》而成為YouTube點播冠軍的人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan），將會飾演「春田田」（即田中圭飾的春田創一），而擁有「巨根」的牧凌太（林遣都飾），將由Edan的隊友盧瀚霆（Anson Lo）飾演，至於黃德斌將會化身黑澤部長（吉田鋼太郎飾），在辦公室開展同性三角關係，惟暫時未知三位的角色名字叫甚麼，相信將會記者會上公布。 撰文：游大東

港版《大叔的愛》已落實演出班底。MIRROR成員呂爵安（Edan），將會飾演「春田田」（即田中圭飾的春田創一），而擁有「巨根」的牧凌太（林遣都飾），將由Edan的隊友盧瀚霆（Anson Lo）飾演，至於黃德斌將會化身黑澤部長（吉田鋼太郎飾），在辦公室開展同性三角關係，而飾演黑澤太太的選角最令人喜出望外。（資料圖片）

其他角色的選角又如何？先講「春田田」的公司同事。原裝版「天空不動產」東京第二營業部主任武川政宗（真島秀和飾），亦即「小牧」的前度男友，會由陳子豐飾演。而長期處於情緒高漲狀態，而且相當八卦的「舞舞」瀨川舞香（伊藤修子飾），港版將由「娟姐」練美娟扮演。於原版劇中，後來愛上黑澤部長前妻黑澤蝶子的栗林歌麻呂（金子大地飾），會由MIRROR另一位成員、人稱「大表哥」的邱士縉飾演。

ViuTV在facebook專頁首度公開港版《大叔的愛》劇照和角色造型照。

跟「春田田」青梅竹馬的荒井千鶴（內田理央飾），由土生土長英菲混血兒Asha Cuthbert飾演，而她經營居酒屋的哥哥荒井鐵平（兒嶋一哉飾），則會由朱凌凌成員「阿卵」楊偉倫扮演。由於Asha百分百沒有華人血統，但又識講流利廣東話，所以她加入劇組，絕對是一大驚喜，但更令人喜出望外的，是ViuTV邀請到已有一段長時間沒拍港劇的簡慕華，扮演黑澤蝶子（原版由大塚寧寧飾演），10年前她曾與黃德斌於無綫劇集《心戰》合作，扮演慘遭陳豪（飾章世言）殺害情侶Eric與Michelle，2016年又在《鐵馬戰車》飾演夫妻，5年後於《大叔的愛》再扮兩公婆，奈何因為丈夫「中途轉基」，彼此只能離婚收場。

已有一段時間沒有在香港露面的簡慕華，將會參演ViuTV新劇《大叔的愛》。（資料圖片）

簡慕華和同屬戚其義班底的黃德斌特別合拍，於《鐵馬戰車》二人飾演夫婦。（網上圖片）

點擊圖輯，了解《大叔的愛》其他演出陣容：

現年44歲的簡慕華，香港科技大學物理系學士畢業後，曾有段時間投考國泰空姐，2000年參加港姐後正式入行成為無綫藝員，起初只能飾演閒角，直至她於《同事三分親》（2007）飾演Doris一角而為人熟悉，之後更憑《烈火雄心3》（2009）飾演王喜的物理治療護士何懿徵一角獲得不俗迴響，並漸漸成為金牌監製戚其義的固定演出班底。除了上文提及的《心戰》外，還先後在《飛女正傳》（2010）、《4 In Love》（2012）、《金枝慾孽貳》（2013）演出。

雖然演技獲得認同，2017年拍畢劇集《超時空男臣》便與TVB解約，北上發展。當年她接受《香港01》訪問時透露離開大台的原因是欠缺發揮：「我離開係因為TVB冇得選擇，冇得選擇自己喜歡可以或者自己鍾意嘅角色，但如果我出咗去，所有嘢我都可以自己選擇囉。」她希望外闖之後在演繹角色上有突破：「我好少睇網上留言，但我覺得自己喺TVB冇突破喇，我好唔想有日觀眾會話：『又係簡慕華』、『簡慕華咪又係咁』、『做極咪又係簡慕華』之類。我仲有團火，你一失意就世界末日㗎，唔可以Negative，前面永遠是最好的，我會咁諗，一日仲係呢行，一日都有機會，除非觀眾已經唔想再睇我。我緊張觀眾唔鍾意我，多過驚冇獎攞。」

簡慕華離開無綫 做足17年無留戀：自己喺TVB冇突破！

同場加映：呂爵安Edan親邀林家熙出演《E先生》MV Locker揭天台離別戲真相

點撃圖輯逐格睇《E先生連環不幸事件》MV：