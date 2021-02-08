大叔的愛︱呂爵安經驗淺認緊張　盧瀚霆拍嘴戲前有準備：食薄荷糖

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-02-08 19:08

改編日劇《大叔的愛》（おっさんずラブ）的香港史上首套同名BL連續劇，今天（8/2）下午於ViuTV九龍灣總台舉行記者會，包括三位男主角：MIRROR成員呂爵安（Edan）和盧瀚霆（Anson Lo），以及黃德斌，連同其他演員一同亮相。談到今次參演BL劇，Edan與Anson Lo直言因為入行年資短，演出經驗尚淺，所以開鏡前各自面對不同壓力，至於粉絲最關心的接吻鏡頭，Edan承認沒有任何準備：「我知自己本身個口冇味呀嘛！」Anson Lo則說基於故事設定，他需要強吻Edan，結果造成損傷：「搞到我個上唇腫咗！」 撰文：游大東

港版《大叔的愛》落實演出班底，由MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）與呂爵安（Edan）分別飾演「小牧」凌少牧以及「阿田」田一雄。（梁碧玲攝）

港版《大叔的愛》呂爵安盧瀚霆外陣容落實 黃德斌與舊拍檔演夫妻

Edan透露，港版《大叔的愛》早於去年年中已決定開拍，「嗰陣時收到通知，知道可以做呢套劇嘅主角喎，梗係好開心好興奮啦，冇諗咁多，即刻答應，仲走去睇番日本版，因為我本身冇睇開呢類型嘅劇集。」隨着開鏡日期逼近，Edan的興奮心情漸漸消失，愈來愈變得緊張，「當然係緊張自己嘅表現啦，即係自己啲戲（演技），始終我哋真係好新，（演出）唔係好成熟，而日本原版又咁好睇，田中圭仲要拎埋視帝，成套劇口碑好好，我知道一定有比較，壓力其實係嚟自呢度。」

反而萬眾期待的男男接吻戲，Edan笑言並不困難，「因為我同Anson Lo真係好Friend，平時都同佢玩得好放，當然唔係玩到話伯錫，但好在係同一位咁熟嘅朋友去演，成件事就一啲都唔覺得尷尬。」輕鬆到一個程度，當Edan知道很快就要拍那場咀嘴戲時，竟然完全沒有刷牙或漱口：「我知道自己本身個口冇味呀嘛！」而Anson Lo則指，清楚知道自己的口腔沒有異味，惟基於人與人之間的尊重，拍攝前先吃一些薄荷糖打底。如此說來，豈不是說Edan不尊重自己？Anson Lo笑謂：「佢不嬲都唔尊重我，我慣㗎喇！」

Anson Lo坦言，雖然只與Edan拍了一場吻戲，但遷就鏡頭關係，同一幕總共拍了大約20次，更「投訴」Edan的牙齒相對突出，結果令他上唇受損變腫。（梁碧玲攝）

日本原裝版有七7集，而港版則延長至15集，是否意味吻戲也會加碼？Edan指暫時看過劇本，編劇沒有刻意「加料」，亦不知道監製和導演的意向，「如果係有需要嘅話，我哋唔介意，但我哋又會諗，如果錫得太多，咁就唔矜貴，嗰一幕出現嘅時候就唔夠Surprise喇！」現時《大叔的愛》只怕了大約三分之一，吻戲只拍了一場（在中環海濱天星碼頭附近取景），但遷就鏡頭之故，同一幕前後共拍了大約20次，Anson Lo認為自己已經相當叻仔，衝破兩大關口！「一來要衝破（Edan口腔）嗰種味道啦，同埋衝破嗰種撞擊感覺，因為佢棚牙比較外露，咁啱嗰場，阿牧係要好強悍咁錫落去，每次我個上唇都會撞落佢個嘴度，然後腫咗，嚟緊要拍的兩三個場口，又係我主動錫佢，我驚會再腫多次。」

呂爵安、黃德斌與盧瀚霆將會在港版《大叔的愛》飾演田一雄（阿田）、翟國強（KK）和凌少牧（阿牧），於地產公司裏展開一場男男三角戀。（梁碧玲攝）

港版《大叔的愛》一眾演員今天（8/2）於ViuTV九龍灣總部出席記者會，並預祝拍攝順利。（梁碧玲攝）

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