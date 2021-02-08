大叔的愛︱簡慕華加國返港拍劇　與黃德斌三演夫妻：所有嘢好吸引

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-02-08 21:59

改編日劇《大叔的愛》（おっさんずラブ）的香港史上首套同名BL連續劇，今天（8/2）下午於ViuTV九龍灣總台舉行記者會，日本朝日電視台（tv asahi）更派出駐港記者到場採訪，並安排於今晚在當地全國晚間新聞時段播出報道，認真威水。除了三位男主角：MIRROR成員呂爵安（Edan）和盧瀚霆（Anson Lo），以及黃德斌，連同劇中其他演員一同亮相，當中最令人感到喜出望外的，必然是已有一段頗長時間沒有在香港露面的簡慕華（Rachel），今次她專誠由加拿大返港，經過21日隔離期之後，終於可以正式出關，與相識十多年的舊拍檔黃德斌再演夫妻。 撰文：游大東

已有一段時間沒在香港露面的簡慕華，專誠由加拿大返港參演ViuTV新劇《大叔的愛》，與黃德斌再演夫妻。（梁碧玲攝）

港版《大叔的愛》呂爵安盧瀚霆外陣容落實 黃德斌與舊拍檔演夫妻

大叔的愛︱呂爵安經驗淺認緊張 盧瀚霆拍嘴戲前有準備：食薄荷糖

翻查資料，簡慕華與黃德斌在無綫年代已先後多次合作，並先後於《鐵馬戰車》（2016）和港台劇集《義想天開》（2018）年飾演兩公婆。事隔三年，他倆今次在《大叔的愛》裏第三次飾演夫妻（翟國強與慧珠），相當有緣，就連Rachel受訪時也承認，對方是今次吸引她專誠由加拿大返港拍劇的主因，「冇錯，真係（這個原因）！同埋本身我同成個幕後團隊都好熟，加上劇本好吸引啦，又可以同一班新演員去夾，所有嚟都好吸引戈，咁我咪返嚟香港囉。」

雖然Rachel已於2017年離開無綫，但因為之後曾經在《義想天開》跟德斌合作，所以雙方只是沒有見面一年多。談到與德斌第三次合演夫妻，Rachel承認，彼此已相識十多年，相當有默契，故此很快已進入角色應有狀態，「係呀，我全部交晒畀佢，等佢話畀我聽要點樣做，我好放心！」如果有看過日本原裝版，應該記得有一幕黑澤部長（吉田鋼太郎飾）與太太黑澤蝶子（大塚寧寧飾）「攤牌」要求離婚的高潮位，Rachel對於這場戲相當期待，「呢一場未拍呀，所以我好緊張，因為唔知導演到時想我地點。」

簡慕華與黃德斌相識十多年，早在無綫時代已不時飾演朋友和情侶，如今在《大叔的愛》更第三次合演夫妻，站在鏡頭前相當登對，他倆都笑言一埋位，已立即投入角色的世界裏。（梁碧玲攝）

呂爵安、黃德斌與盧瀚霆將會在港版《大叔的愛》飾演田一雄（阿田）、翟國強（KK）和凌少牧（阿牧），於地產公司裏展開一場男男三角戀。（梁碧玲攝）

港版《大叔的愛》一眾演員今天（8/2）於ViuTV九龍灣總部出席記者會，並預祝拍攝順利。（梁碧玲攝）

畢竟今次故事是改編自日劇，Rachel認為詮釋角色上會有一定難度。「其實好難，因為個戲本身係（包含）日本文化多啲，變咗如果擺落嚟香港，到底能唔能夠一嚟就融入呢度嘅文化呢？我係驚觀眾會比較，但今次演出對我嚟講一定係有突破，因為喜劇對我嚟講都係高難度，如果喜劇得嚟，仲要有感情再喊再傷心，我真係未試過，仲未知應該點樣做，所以都要睇導演到時點樣教我去演。」

黃德斌則說，自己以往曾經拍過喜劇，但只是點到即止，「今次係比較瘋狂，對我嚟講就真係比較新鮮！」相比之下，今次要扮演「中途轉基」角色，新鮮感更大吧，會不會有心理關口要過？德斌說沒想太多，反而接拍之前四出查探究竟Edan與Anson Lo兩位對手是甚麼人。「我反而會諗另外兩位演員係邊個呢？因為我唔係好識佢哋，一啲人話Anson Lo跳舞好勁，另外一啲女性朋友聽到有Edan就話好正，咁夾埋即係『勁正』啦，我問佢哋想唔想睇（這套劇），佢哋話想，咁我梗係接啦！」德斌直言，早在圍讀時候，已感受到所有演員都在狀態之中，很有感覺和力量，所以拍攝期間都相當開心。

《大叔的愛》記者會舉行期間，日本朝日電視台（tv asahi）派出駐港記者來到ViuTV採訪，並安排於今晚在當地全國晚間新聞時段播出報道，認真威水。（梁碧玲攝）

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