收視滯後報告｜《陀槍師姐2021》推高收視　變喜劇觀眾能夠接受？

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-02-09 01:00

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是1月25日至1月31日。上星期完結了《堅離地愛堅離地》，今星期終於到《陀槍師姐2021》登場，收視立即回升，雖然未算好高，但應該算是暫時擺脫了低迷期。

《堅離地愛堅離地》全劇錄得20.9點，這個數字的確是比較差，同時段上一套《踩過界II》只得22.8點已經不算好，今次再跌，絕對是近年的低迷期。幸好《陀槍師姐2021》登場，收視立即回升，雖然只是23.4點，稱不上是好成績，但至少是止止血，相信不少觀眾都懷着對《陀槍師姐》系列的印象追新劇，但明顯是完全不同風格，至於觀眾能否接受，看下星期收視會否下跌就知道。

《陀槍師姐2021》鄧伊婷床上色誘大灑「鹽花」

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《燕雲台》已經接近大結局，不過收視依然沒有起色，今個星期的22.6點已經是劇集比較高的收視水平，尤其是《燕雲台》有時會攝時間放在星期六日播，總平均收視一定會被拖累。至於新播放的綜藝節目《港產旅行團》錄得22.5點，算是維持星期日晚八點的收視水準。

《港產旅行團》第一集精彩內容：

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《愛•回家之開心速遞》周一至五平均26.9點，最高收視周一(25日)晚28.3點。《燕雲台》周一至五平均22.6點，最高收視周二(26日)晚23.7點。《陀槍師姐2021》周一至五平均23.4點，最高收視周一、二(25、26日)晚24.3點。《溏心風暴之家好月圓》周一至五平均6.6點，最高收視周五(29日)晚7.0點。

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