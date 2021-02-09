《無職轉生》內地Bilibili下架成熱搜　「技術故障」係真正原因？

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-02-09 18:12

日本輕小說改編成動漫的《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》，是1月的新番動畫，現時已經播出5集，其原著小說在日本被譽為異世界神作和始祖，當宣布製作成動畫，已讓不少粉絲期待。而這部動畫獲Bilibili購入在中國播出，但近日Bilibili突然在微博以「技術故障」為由宣布下架，而事件更成為今天（9日）的微博熱搜。

《無職轉生》是不少粉絲期待的動畫。（網上圖片）

那麼下架原因是什麼事呢？其實網民已討論是因為動畫「劇情毀三觀」，動畫中有不少教壞小朋友情節，像「偷食」情節，以及男主角說服母親爸爸「偷食」是強逼女僕發生關係 ，並不是女僕去勾引男主角的父親，雖然動畫現時只播放到5集，可能給觀眾是一部「賣肉」的新番，但在原著小說當中主角的母親得知老公出軌其實有憤怒傷心，內心戲很多，只不過動畫中並沒有像原著詳細描述的心情，令人覺得像一部道德觀不正常的動畫。

另外一件便是知名遊戲動畫評論家Lexburner（Lex）引起罵戰事件，網友都稱為「炎上」（解釋：網路論戰）。Lex在看完5集之後狠批喜歡看《無職轉生》的人都是屬於社會低層人士，「我對一個廢物的心理成長是完全沒有興趣的」，揚言社會成功人士才不會喜歡像《無職轉生》這類的動畫片，而這番評論瞬間激怒中國《無職轉生》的粉絲。粉絲們認為Lex是在製造階級對立，網友亦將Lex起底直言他也是農民出身的家庭，憑什麼說這些。

Lex跪低道歉。

粉絲們愈吵愈激烈，Lex的粉絲最高峰從950萬下降到870萬，而他早前亦在社交網站為這件事情道歉：「作為一個觀眾，我只是在針對這部作品的特殊設定發表我自己的看法。不過我暴躁的態度和刻薄的話語傷害到了大家，非常的對不起，我一定會好好反省自己。」

這件事情甚至驚動到Bilibili，有傳連中國政府當局也介入，因此在2月7日便以技術問題為由將這部動畫下架，當然真正原因大概是什麼，大家心裡也非常清楚。其實《無職轉生》中男主角父親有兩位老婆，男主角長大後亦與多位女生關係糾纏不清，近年中國嚴打小說不能一夫多妻，因此被下架也不意外。

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