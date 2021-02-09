蔚雨芯暗交大馬千億富二代　愈變愈靚豪曬25萬鱷魚皮Hermès

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-02-09 18:29

有「魔鬼胸」之稱嘅蔚雨芯曾被指暗交馬來西亞超級富二代，由基本嘅豪宅、專車接送、出埠坐頭等機位到二千呎美容公司，生活富貴。而曾表示會為美容產品做白老鼠嘅佢，外表與其生活一樣同步進級。

Mini Kelly本身已經難入手，仲要係鱷魚皮，25萬炒價好正常。(ig圖片)

蔚雨芯於2019年與朋友合資近百萬元建立自家品牌，專門售賣女性保健、美容用品，短短兩年間，雖然各行各業都受疫情影響，但蔚雨芯就似乎愈戰愈勇，並表示由「最初得200個代理去到𠵱家有600個代理跟我搵食」，平均月賺過百萬，並在荃灣租2,000呎嘅甲級寫字樓。

呢個係2013年版本嘅蔚雨芯。(影片截圖)

呢個係2021版本嘅蔚雨芯。（ig圖片)

月賺過百萬嘅蔚雨芯，不時在IG分享「心頭好」，由炒價約為10萬元嘅Hermès Birkin到最難入手嘅Hermès Kelly、Mini Kelly都有，就連25萬嘅鱷魚皮款亦都有，比起昔日只用LV小手袋，身價幾級跳。另外，身為美容品牌老闆娘嘅佢，近年其雙眼皮亦愈變加深、鼻樑升高、輪廓更為精緻，獲不少網民大讚。

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