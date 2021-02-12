BINGO關嘉敏睇年桔望踢走爛桃花　陳康琪自爆農曆年必着新紅底

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-02-12 13:30

女子組合BINGO兩位成員關嘉敏（Carman）和陳康琪（Odilia）早前專程到新田揀年花，希望一踏入辛丑牛年即行大運。雖然兩位靚女桃花運不俗，但從事演藝行業還是愈多桃花運愈好，所以揀靚桃花便是兩人首要目標，可是她們到場後卻被色彩鮮艷、粒粒生得圓潤飽滿的年桔吸引，非常搞笑。 場地：新景園藝Sun times Garden 服裝：mi-tu（Carman）、D-mop（Odilia）

Carman和Odilia祝《香港01》讀者新年快樂。（陳栢宇攝）

Carman和Odilia接受《香港01》訪問時直言希望牛年可以有新發展，特別是想踢走昔日的爛桃花，Odilia說：「最爛嗰啲真係好容易影響到自己情緒！」Carman聞言即指：「唔好畀佢哋影響到自己！不過我都有爛桃花，可能係佢鍾意但係我唔鍾意，咁啱又唔係好夾，又一齊唔到，係時機唔夾。」

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不少人屋企都有必須遵循的新年習俗，Odilia便笑指自己初一都會照洗頭：「但係我每逢新年都會買新底褲，紅色，點都要由內旺到外！」而Carman則自爆年年都會與家人到黃大仙祠上頭注香，豈不是會見到頭注香常客「夏蕙BB」黃夏蕙？她笑說：「佢好早，我哋怕多人，所以3、4點先去，不過都係好多人！」

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Carman和Odilia參與ViuTV選秀節目《全民造星III》後，得到更多觀眾認識，而她們亦想今年可以再接再勵，Odilia說：「雖然Haters都多咗，但都有好多人Inbox我同我打氣，叫我唔好放棄。」剛剛透過「音樂永續2020」計劃推出翻唱版《天生一對》的兩人，又想今年在音樂上作新嘗試，而Carman更指其中一個目標是創作出一首屬於自己的Rap歌。

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