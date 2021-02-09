鄭中基孖馬田講「廚房之匪夷所思」　爆侍應推介周星馳橙汁撈飯

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-02-09 22:15

鄭中基上年開始踩過界做YouTuber，其頻道「機動電視台RTV」更是香港數一數二冒起得最快的Channel。最近，他便與YouTuber馬田合作，拍攝了一條名為《一人一個廚房之匪夷所思Ft.@點 Cook Guide 用洗衣機煲湯？！雪櫃竟然收埋咗啲咁重要嘅嘢》的短片，短片更成為了發燒影片第一位。

鄭中基與YouTuber馬田分享「廚房之匪夷所思」。（YouTube/@機動電視台RTV）

片中，鄭中基便轉述好友谷德昭當年和周星馳、吳孟達一次食飯嘅爆笑事件：「佢哋叫咗碟飯，碟飯好乾，問侍應姐姐攞汁，可能侍應姐姐見到佢哋已經好緊張，口都窒晒問『咁你哋想要咩汁？』，佢哋就話『咁乾，乜汁都得！』估唔到侍應姐姐答『橙汁得唔得？』當堂笑到噴飯。」鄭中基便估計侍應見到周星馳感到緊張，所以才講錯說話。

鄭中基分享之前食水曱甴的感受，更直指陳嘉上介紹他食：「陳嘉上同我講細個時經常食呢味餸，仲要好鍾意食，話用嚟止夜尿，即係佢細個成日瀨尿啦！」（YouTube/@機動電視台RTV）

另外，鄭中基被馬田問到有否食過和味龍（水曱甴）時，鄭中基便指自己食過，更指味道難以形容：「有一種唔知點嘅香味，好奇怪佢唔臭嘅，好多人覺得肚入面嗰Pat嘢，即係你打曱甴時爆出嚟嗰啲白色嘢，就係食佢嘞，嗰堆白色嘢就係有啲香味，係你永世都會記得。」又指進食和味龍有次序，首先是搣走牠的頭，然後抽出裏面條腸，將腸連頭放入口中。

點擊下圖觀看鄭中基如何形容味道：