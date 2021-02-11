甄子丹囡囡甄濟如跳舞十足女團　仲識自彈自唱超好聽準備入行?

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-02-11 13:30

甄濟如小小年紀原來已經擁有175cm。 （jasmineyenofficial@instagram）

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甄子丹汪詩詩婚後育有三個仔女，大女甄濟如（Jasmine）一向低調，樣貌甜美身型高大嘅佢，上月中踏入17歲忽然開微博，上載跳舞短片，超強跳舞實力似足KPOP藝人，帶領舞者跳舞都壓場感十足，就連吳建豪都轉發微博兼大讚﹗呢日佢又再上載新片，自彈自唱展現音樂天份。

Jasmine跳舞氣勢十足，可以加入做女團成員！（Instagram：@ jasmineyenofficial）

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Jasmine生日時用美國女歌手Paloma MamiGoteo歌曲《Goteo》拍一段跳舞MV影片，片中換上多套成熟性感造型大展舞技，無論是wave、扭腰還是拉丁舞都能夠一一完美呈現到，猶如真正女歌手一樣。呢日佢就變返鄰家女孩，長直髮淡妝白色上衣，拎住木結他自彈自唱，聲線清脆嘹亮相當悅耳，甄子丹都有轉發話：「女兒，你能唱，跳，寫歌，彈鋼琴吉他……這才藝絕大部份是媽媽遺傳的，也許有一點點是從你老爸身上來滴！」唱得又跳得，睇嚟已經做好準備隨時可以入行啦﹗

甄子丹汪詩詩大女甄濟如（Jasmine），自彈自唱展現音樂實力。（IG：@jasmineyenofficial）