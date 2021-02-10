大叔的愛︱呂爵安造型有心思　Homme Plissé壓摺褲搭和服外套

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-02-10 23:45

改編日劇《大叔的愛》（おっさんずラブ）的香港史上首套同名BL連續劇，周一（8/2）於ViuTV九龍灣總台舉行記者會，日本朝日電視台（tv asahi）更派出駐港記者到場採訪，於全國晚間新聞時段播出報道，認真威水。為配合角色設定，三位參演此劇的人氣組合MIRROR成員，包括兩位主角：呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo），以及「大表哥」邱士縉（Stanley），均以日、韓風格的造型現身記者會，有別於他們慣常在舞台上穿着的「打歌Look」，當中飾演港版「春田田」的Edan，以一件和服（Kimono）配搭白色T恤和玳瑁色眼鏡吊墜頸鏈亮相，這種穿搭風格絕對是他入行兩年多以來的新嘗試。造型師Ian接受訪問時坦言：「佢同日本版嘅主角田中圭一樣，都有種親和力，大家都覺得佢好容易接近，而且田一雄係個好貼地嘅角色，所以唔會畀佢着得好Formal。」 撰文：游大東

Edan出席記者會時的日系裝扮，甚有層次感。（梁碧玲飾）

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《大叔的愛》記者會上，造型師Ian為Anson Lo和Stanley挑選韓風和日系服飾。（梁碧玲攝）

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Ian現時專門為MIRROR成員出席活動或者站台表演揀衫和設計造型，包括姜濤於去年12月底在《全民造星III總決賽》，以及和柳應廷（Jer）昨日（9/2）在《JOOX線上音樂會》的表演歌衫，至於Edan、Anson Lo和「大表哥」Stanley於周一（8/2）出席《大叔的愛》新劇記者會的造型，Ian則為三子帶來嶄新嘗試。

「今次日劇改編嘛，所以咪試下少少日本風，睇落同佢哋幾個平時着開嘅衫有少少分別。應該話，其實呢啲好係我本身自己啲Style嚟嘅，我都幾鍾意日系同埋簡約（風），咁我就番啲Colour Tone，（望上去）三個都差唔多嘅！」Ian解釋。先講扮演呂俊霖（Jason，即原版由金子大地飾演的栗林歌麻呂），他以一身經已絕版的三宅一生Issey Miyake Men（2020年7月宣布停業）牛仔褲、牛仔外套和針織花紋T恤。Ian直言Stanley外型條件優厚：「佢又高啦，啲身形又好好啦，其實佢着咩都OK，配番嗰種Fabric同埋顏色，就係咁嘅Style（跟Ian的喜好風格相似）。」

人氣男團MIRROR三位成員：Anson Lo、Stanley和Edan，將會在港版《大叔的愛》分別飾演凌少牧、呂俊霖和田一雄。（梁碧玲攝）

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至於飾演凌少牧（阿牧）的「教主」Anson Lo，雖然沒有像Stanley那麼高䠷，惟身形比例和頭部尺寸都剛好，Ian認為：「所以我覺得佢呢啲有少少輕輕鬆身嘅西裝係好好睇嘅，下身呢，以前佢係好少着呢啲闊少少嘅褲，我喺（記者會）前一日先決定畀呢套衫佢着，而佢又着出嚟又好好睇喎。」Ian今次為Anson Lo選擇的，是來自韓國服飾專門店Rule Crossing Man售賣的灰藍色套裝，記憶中他絕少穿上這類顏色的服飾，感覺相當新鮮。

來到另一焦點「伊登呂」呂爵安，Ian今次為他挑選來自不同品牌的配搭，分別是Midwest出品的灰色拼貼和服外套、配襯Issey Miyake Men副線品牌Homme Plissé Issey Miyake的「王牌」壓褶黑色錐型褲，配搭白色T恤，再以來自In Between Shop的玳瑁色眼鏡吊墜頸鏈和一雙Camper皮鞋襯托，視覺上甚有層次感。Ian認為，因應田一雄的角色性格，Edan不太適合穿得過份隆重，「原裝日劇版的主角（田中圭）係好似Edan咁，有種親和力，而且係一個好貼地嘅角色，所以唔會畀佢着西裝，因為太過到好Formal，而家佢着咗Kimono，畀人一種好容易接近嘅感覺。」

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