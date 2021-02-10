王君馨MV床戰林德信老公唔呷醋　爆男主角本來另有其人：佢怕醜

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-02-10 21:15

郭晉安、譚俊彥、王君馨（Grace），湯洛雯（靚湯）今日（10/2）現身將軍澳電視城出席劇集《失憶24小時》記招，Grace在劇中飾演譚俊彥的太太及後更失蹤，她直言整個拍攝過程開心又好玩：「我嘅出現永現都喺人記憶中，或者想像中出現，拍到好瘋癲，但好開心。」

Grace在劇中飾演譚俊彥的太太及後更失蹤，她直言整個拍攝過程開心又好玩。（葉志明攝）

Grace早前推出新歌《尖叫》更在MV中有超性感演出，她說歌曲是《Casada》的延續篇並希望傳遞健康訊息：「《Casada》講渴望結婚，《尖叫》係婚姻後嘅生活。點解我哋見到偶像先尖叫，有冇諗過老公可以為我哋尖叫？尺度呢，佢係9點半嘅劇，Show出嚟嘅訊息係健康。希望女仔結婚後都會打扮自己，搵到自己最靚、最自信，最性感一面。」

Grace早前推出新歌《尖叫》更在MV中有超性感演出，她說歌曲是《Casada》的延續篇並希望傳遞健康訊息。（王君馨IG圖片）

Grace更與林德信（Alex）上演火辣床戲，她指老公沒有呷醋因為MV男主角是他們共同挑選出來：「林德信係我同佢一齊揀，本身係老公做男主角，咁身體接觸就唔緊張，但佢怕醜。不過我哋都揀得幾好，Alex又鬼鬼哋、怕怕醜醜，佢做瑜伽會Flexible啲，跳舞嗰Part就易諗啲。老公第一次睇完MV問『點解你同Alex嗰度咁少？』佢最鍾意反而係我同Alex嗰Part。」

至於私下與老公是否比MV更大膽，Grace坦言夫婦間必定會比MV更激烈：「結咗婚嘅夫婦都會大膽過我MV，大家嘅情趣都會有好多唔同方式，希望呢首歌可以祝福夫妻，結咗婚一段時間點樣去再燃燒嗰團火。」情人節將至，Grace指要在工作中度過，晚上則會與老公吃飯慶祝：「啱啱收到又要嚟宣傳，夜晚Sweet啲一齊食飯。」

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