石原里美新劇《戀愛要夠Deep》4月播演海洋學者　首與綾野剛拍檔

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-02-11 23:45

現年34歲的「日劇女神」石原里美，去年10月宣布閃嫁同齡圈外人之後鮮有露面，惟日前當地傳媒報道，指石原於今年1月中旬在沒有任何病徵的情況下曾確診新冠肺炎，事後隨即停止所有新劇拍攝工作，並接受隔離觀察。以今時今日石原在日本演藝界的地位，何以1月確診的事，要延至2月才曝光？據指，因為NTV電視台不希望新劇陣容曝光，才決定隱瞞消息，直至今天（11/2）電視台正式宣布將於今年4月首播的「水10」（周三晚上10時）新劇《戀愛要夠Deep》（恋はDeepに），落實由石原里美與39歲的綾野剛雙主演，亦是他倆入行多年來首度拍檔。 撰文：游大東

NTV今日（11/2）正式宣布4月首播的「水10」新劇《戀愛要夠Deep》（恋はDeepに），落實由石原里美與39歲的綾野剛雙主演，亦是他倆入行多年來首度拍檔。（NTV）

新劇由日本大熱BL劇集《大叔的愛》編劇德尾浩司創作故事，講述石原里美飾演熱愛魚類的海洋學者渚海音，在芝浦海洋大學海洋學術中心工作，是一位平時說話都會用魚來作比喻的「深海級宅女」。表面上，渚海音性格開朗，然而從不提及家人和往事。至於綾野剛飾演的蓮田倫太郎，是出身自名門望族的貴公子，本身在英國倫敦一家著名顧問公司工作，後來返回日本，加入家族生意「蓮田Trust」，專門負責度假勝地的開發，對工作要求極度嚴格，散發出來的氣場讓身邊的人都不敢靠近，而價值觀上，與渚海音更是兩個世界的人，偏偏命運令他們墮進愛河，隨着劇情發展，渚海音埋藏心底的驚世秘密將會慢慢揭開，成為故事的重點。

乍聽好像是懸疑劇，但石原里美接受NTV訪問時笑言，今次《戀愛要夠Deep》純純正正的「大路愛情喜劇」：「感覺上，這套劇，將會是一套很適合春天的愛情故事，成年觀眾也會看得心跳加速的劇集。」她又指，面對持續超過一年的世紀疫症，「希望大家看完這套劇之後，會稍稍變得開朗。」綾野剛亦說，希望觀眾看完會變得開心。「這將會是一套，大家看完之後會變得心花怒放的作品。」對於今次首度合作，石原里美坦言，當知道拍檔是綾野剛之後相當興奮，因為與他碰上，很容易會找到戀愛感覺，綾野剛透露，一直有留意石原的消息，認為她對工作的真誠和具說服力的演出，是其魅力所在，當知道可以跟她合作後，馬上答應參演。

石原里美與綾野剛一同接受NTV訪問，親自介紹在新劇《戀愛要夠Deep》的角色背景。（twitter）

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