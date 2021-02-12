21歲姜濤慘遭陳志雲「迫供」　承認仲係處男後尷尬傻笑

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-02-12 02:02

現年21歲的人氣王姜濤於「2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」上奪得「我最喜愛的男歌手」後知名度大增，昨晚大除夕（11/2）他接受陳志雲現場直播的網上節目《Stephen傾》訪問，談及私生活時再度自爆現在仍是處男，Stephen聞及大讚他坦白得可愛。

Stephen大讚姜濤坦白得可愛。

姜濤在訪問中坦言，當初參加《全民造星》是因為比賽不用花錢又包食，但抱怨搭的士好貴，「來回都要5、60蚊」。雖然他中途曾想過放棄，但最終仍堅持下來。當Stephen問姜濤每月搵幾多時，姜濤笑言每月都不同，但公司不會準時出支票。

姜濤坦誠以前曾因太肥表白遭女神狠拒。

談到戀愛史，姜濤透露以前曾因太肥向女神表白遭狠狠拒絕，女神更稱自己是「外貌協會」，「自己上網check先知咩意思，即係佢係睇外表。」他又直言公司沒有明示吩咐他不準拍拖，但會提醒他要「生性」，「會話拍拖重要啲定做嘢重要啲，潛在意識叫我唔好拍。」

姜B數度被Stephen迫問到尷尬傻笑。（影片截圖）

Stephen重提當初《造星》有問到他是否處男，姜濤直指對處男身份感到自卑。在Stephen勸說完一輪後，姜濤面對鏡頭，再度勇敢承認自己是處男，「我係處男。（Stephen：而家喎！）Yes！Now！」哄得全場大笑，Stephen提醒他下次不需要直接作答類似尷尬問題，只需婉轉說「私人嘅嘢可唔可以選擇唔答呀！」姜濤即尷尬傻笑。

最後勇敢望向鏡頭承認自己仍是處男。（影片截圖）

另外，姜濤在節目中大爆花姐開大時味道濃烈，「有次去澳門，花姐啱啱喺廁所出嚟，我緊接入去，聞到嗰陣味真係……我要出嚟唞唞，等散散氣先得，啲人仲問我仲乜咁快去完。」