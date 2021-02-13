劉德華玩抖音內地星級粉絲即追蹤　親民到逐一回覆引起哄動

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-02-13 13:00

天王劉德華多年來除了歌迷會的「華仔天地」官網之外，一直未有開設其他社交媒體帳號，但就在上月27日他竟然開設抖音平台帳號，短短時間內已經有逾4千萬名粉絲追蹤，當中不乏多位圈中明星。其中有一位流量王男星更第一時間留言追星，沒想到火速獲得劉德華的親自回覆，兩大人氣王互動立即登微博熱搜榜，廣受大家討論。

劉德華開設抖音同大家分享日常.。（影片截圖）

劉德華唱而優則演，而且為人親民對工作又敬業，除了獲得民眾的愛戴之外，不少明星更視他為偶像。就好似人氣王肖戰從小到大都非常喜愛劉德華，更曾在節目中公開講過會視劉德華為終生偶像：「其實我才進這個圈子的時候，就有朋友跟我說過華哥，他應該是每一位Idol的一個標杆，非常自律自信，他是終生偶像。」

正正因為得知偶像開設了抖音帳號，肖戰亦第一時間追蹤同留言：「先來佔個名額，排個隊。」之後劉德華就火速回覆：「等你。」肖戰追星成功不少粉絲都替他感到高興。

肖戰視劉德華為終生偶像。（肖戰微博圖片﹑微博圖片）

除了他之外還有李易峰，他為了追星更特意用了換臉的方式同劉德華同框。之後更趁有空餘的時間走去上海的片場追星，成功同偶像互動還拍下了一張大合照，令他非常開心。他在接受訪問時講道：「我去上海然後認識他那個戲的製片人，然後就想說去探一下班，就看看他工作的時候是甚麼樣。」

李易峰追星成功。（微博圖片）

另外一直非常喜愛劉德華的賈玲，不時在節目中提及自己愛的人就是劉德華，甚至還自認是他的另一伴：「我們就差見面和領證了。」而近來因為劉德華的新作《拆彈專家2》在內地上映，在接受訪問時有媒體提到賈玲愛他這回事，原來劉德華都知道，更笑言如果有合作機會可以演他夫人，令到賈玲非常開心。而眼見偶像開設抖音平台，她亦第一時間火速追蹤，更留言要做他第一位粉絲：「所有人往後退，榜一（第一個追蹤劉德華抖音帳戶的人）給姐讓出來。」而劉德華當然親自回覆：「玲兒，給你。」她絕對是追星成功。

賈玲視劉德華為老公。（沈騰微博圖片）

另外，著名相聲演員宋小寶更追星成功可以同劉德華合唱電影主題曲，讓他非常感動更將合唱在微博上置頂：「記得從農村剛剛走出來那會兒，理想和夢想對於我來講是那麼的模糊。當過程中一次一次的轉變，就像一場又一場夢。但我就連夢也沒能想到的是，小時候最愛的那個劉天王，如今能給我機會，跟偶像一起唱我電影《發財日記》的主題曲《天意》，也許，這就是天意。感恩劉德華老師這次對小寶的支持與鼓勵，愛你。」還有台灣歌手陳立農﹑佟麗婭﹑胡歌等，可想而知劉德華的魅力有多厲害。

宋小寶同劉德華合唱非常開心。（影片截圖）