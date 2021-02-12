馬國明湯洛雯屢傳婚訊　再傳今年8月將舉行婚禮結成夫妻

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-02-12 15:00

馬國明和湯洛雯雖然拍拖未夠一年，但自從承認戀情後已經頻頻傳出婚訊，兩人亦見過雙方家長，靚湯甚至曾經表明馬明如果贏到視帝就嫁。雖然馬明在年初的頒獎禮上失落視帝寶座，但仍然抱得美人歸，有指兩人現已積極著手準備位於馬鞍山雲海別墅愛巢的裝修，並計劃在今年8月舉辦婚禮，正式結為夫妻。

馬國明和湯洛雯曾於《心理追兇Mind Hunter》中合作。（Instagram/@roxannetong）

有報道指，馬明和靚湯經已各自向好朋友報喜，包括鄭嘉穎、林子善、唐詩詠、黃嘉樂、朱千雪、岑杏賢及張嘉兒等預留時間在8月出席兩人婚禮，現在只要等待馬國明完成拍攝《白色強人II》就能盡情投入著手搞婚事。該報道亦指出，馬明和靚湯因疫情關係仍未定下婚禮細節，亦未決定好婚禮場地。

馬國明的好友「鐵馬家族」經常聚餐。（natalietong53@IG）

湯洛雯的一班姊妹朱千雪、岑杏賢、蔣家旻和張嘉兒。(tracytschu@Instagram)

馬國明回覆《香港01》時否認報道所稱，並表示「未結婚呀......多謝關心！」，對於將來自己的伴郎人選，他亦表示未諗好，不過他的好友中林子善和鄭嘉穎已經結婚，因此極大可能重任落在未結婚的黃嘉樂身上！另外，即將於明日（13日）踏進47歲生日的馬國明亦透露，將會和靚湯在家中與媽媽一齊食飯過生日。

馬國明將踏進47歲生日。（Instagram：@kennethmkm）

點擊看兩人甜蜜互動，以及靚湯相：