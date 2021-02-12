玄彬有望參演漫畫改編醫療劇　穿白袍飾演脾氣差醫生引期待

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-02-12 17:45

近年漫畫改編的韓劇大受歡迎，《女神降臨》、《驅魔麵館》和《梨泰院Class》等都收視高企。而已一年多沒有新作的玄彬，日前傳出有望演出由漫畫改編的《外傷重症中心：黃金救援》男主角，在劇中擔任經驗豐富的外科醫生。

《外傷重症中心：黃金救援》由2019年開始連載，是一部以「外傷重症中心」為背景的人氣漫畫。由於劇情與話題劇《浪漫醫生金師傅》相似，因此人高甚高！劇情主要圍繞政府為了重整韓國大學醫院，請來人稱「瘋狗」，經驗豐富的外科醫生「白江赫」來擔任指導，繼而展開一系列與生命奮鬥的故事。

玄彬有望翻拍漫畫醫療劇《外傷重症中心：黃金救援》。（edaily、webtoon）

而玄彬則有望出演「白江赫」一角，雖然脾氣相當差，但醫學經驗卻相當豐富。他除了是名校出身，亦曾到敘利亞擔任無國界醫生，單是人身設定已令觀眾期待。玄彬出道以來飾演過軍人和富二代等，如果確實出演的話，穿白袍飾演醫生將是第一次。消息傳出後，不少粉絲已表示相當期待。

粉絲都非常期待玄彬挑戰醫生！（劇照）

按圖率先睇《外傷重症中心：黃金救援》漫畫截圖：

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