古天樂又添猛將　《全民造星III》陳毅燊ANSONBEAN成新公司一哥

撰文： 陳曉毅 最後更新日期： 2021-02-14 18:57

寰亞傳媒集團在情人節宣布，跳唱新人陳毅燊 (ANSONBEAN) 強勢加盟 Cool Style 成為古天樂及 Angelababy 新公司旗下第一位藝人。

陳毅燊和BABY經理人kim拜年。

ANSONBEAN 自加盟公司後即密鑼緊鼓投入工作，他説：「能夠目撃 Cool Style 呢間公司誕生，兼且可以成為呢家公司嘅第一個藝人，感覺十分榮幸及特別。」

為了不負公司期望，ANSONBEAN 直言會加倍努力，他說：「我而家保持住一個星期都會做幾首歌嘅 demo，先做一個庫存，然後定期再俾啲大家聽，雖然未知公司會唔會揀到嚟用，但我覺得咁樣會進步得快啲。演戲上嘅練習，我都會去嘗試，雖然之前有試過演戲，但我自覺仍然未掌握到果個技巧，仍然未係一個演員。」說罷立即坐言起行，練習一下拳擊踢腿，似乎 ANSONBEAN 有意向動作電影方面發展。

雖然加入公司時間尚短，但經過《全民造星3》節目的磨練，觀眾已看到ANSONBEAN 在唱歌跳舞演戲的潛質，他說：「我承諾我會搵到一個平衡，喺各方面都會努力，去練習我唔同嘅技能及工作，我知道我前面重有好多成長及進步空間，所以我會每個星期定時去反省，然後再定新嘅指標，去催谷自己。更加要多謝粉絲嘅支持，你哋由一開始就支持我，我有時就算練習到全身冇力，但一想到你哋對我嘅期望，就會即刻起身再努力過，所以你哋嘅支持真係好重要。」