盤點4位當紅黑人男神：黑豹反派米高B佐敦被稱「全球最性感男人」

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-16 10:00

以往歐美演藝圈的「男神」多由白人男星為代表，近來黑人演員趁勢而起，幾位年紀在30左右的男星，各自因為在話題影片的表現，成了新世代男神候選人。

按圖查看4位新世代男神候選人▼▼▼

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已創下Netflix最多收看觀眾紀錄的超夯影集「柏捷頓家族：名門韻事」，英國、辛巴威混血男星雷吉尚佩奇扮演風流不羈的哈斯丁公爵，帥氣造型與健壯體格令迷妹看得眼睛發直，尤其劇中的全裸床戲更讓他徹底釋放性感魅力，立刻變成網友眼中接班下一代007的合適人選，他對於粉絲的厚愛深感榮幸，卻對是否真的接班不抱太多的期望。

比雷吉尚佩奇稍長一些的尊大衛華盛頓，是巨星影帝丹素華盛頓之子，「星二代」招牌很受矚目，也在基斯杜化路蘭的巨作「天能」中成為被眾星拱月的第一主角，他曾因「黑色黨徒」提名金球獎影帝，演技實力頗得父親真傳，雖然外型遠不如父親出色，還是可以走硬裡子的路線。

曾在迪士尼「STAR WARS：原力覺醒」等3部系列影片擔任要角之一的約翰保也加，早先砲轟該公司不敢讓他的角色與黛絲烈尼飾演的女主角湊成一對、破壞對他角色的伏筆，敢言的作風讓外界留下印象，雖然也有不少人認為他會因此弄壞跟大公司的關係，他卻得到黑人名導史蒂夫麥昆力捧，主演「小斧頭」這套電影片集的其中一部，還因此入圍各大獎項，有機會扭轉外界觀感，行情不降反升。

至於曾因「奧斯卡的一天」、「金牌拳手」演技備受讚譽，扮演「黑豹」大反派轉型為性感偶像的米高B佐敦，已獲「時人」封為「全球最性感男人」，是最當紅黑人男神。曾經陸續找過奇洛李維斯、祖昆馮力士等人的動作片「冷血悍將」最後由他主演，本有機會讓他事業再攀高峰，然而因新冠肺炎疫情影響，全球改成亞馬遜上架，暫時不能檢驗他的票房號召力，預定今年推出。

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