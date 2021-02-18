《魔法處男》膺日劇奧斯卡最佳劇集　赤楚衛二失視帝町田啟太有獎

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-02-18 02:00

由日本權威電視雜誌《The Television》（ザテレビジョン）舉辦的「日劇奧斯卡」（The Television Drama Academy Awards／ザテレビジョンドラマアカデミー賞），轉眼已來到第106屆，由業內人士評審、該雜誌記者，以及該雜誌讀者三個組別一同投票，選出2020年秋季劇集（10月至12月首播）裏選出多個範疇的最佳獎項，結果於周三（17/2）在網上宣布。 改編自日本同名漫畫的東京電視台深夜BL劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》（30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい／簡稱《魔法處男》），首播後迅即在亞洲地區掀起煲劇熱潮，帶挈擔正的町田啟太與赤楚衛二人氣急升，他們亦分別角逐今屆「日劇奧斯卡」的最佳男配角和最佳男主角（日劇制度通常僅得一位主演，有時會出現雙主演），結果飾演「萬人迷」黑澤優一的町田啟太成功得獎，反觀其劇中男友、扮演「鵪鶉底」安達清的赤楚衛二，最終跟獎項擦身而過，無緣封帝。 撰文：游大東

改編自日本同名漫畫的東京電視台深夜BL劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》（30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい／簡稱《魔法處男》），首播後迅即在亞洲地區掀起煲劇熱潮，帶挈擔正的町田啟太與赤楚衛二人氣急升。（twitter）

今屆「日劇奧斯卡」視帝由NHK晨間劇《聲援》（エール）的男主角窪田正孝，擊敗總分排在第二位的赤楚衛二。

事實上，赤楚衛二挾着《魔法處男》的威勢，勇奪視帝獲睇高一線，三個界別的投票，赤楚衛二在讀者投票和《The Television》記者的組別分別獲得第一名和第二名，不過業內人士評審當中竟然五甲不入，反觀窪田正孝在記者投票和業內人士評審同樣稱王，至於讀者投票則僅次於赤楚，位列第二，因而成為得獎者。

NHK晨間劇《聲援》的男女主角：窪田正孝和二階堂富美分別獲得今屆「日劇奧斯卡」的最佳男主角和最佳女配角。（twitter）

町田啟太雖然跟赤楚衛二一樣，沒有得到業內人士賞識，於該組別投票得分五甲不入，但因為讀者投票和記者投票皆排名第一，最終擊敗《這份愛要加熱嗎？》（この恋あたためますか）的中村倫也和《聲援》的山崎育三郎，獲得最佳男配角。雖然赤楚衛二失落視帝，但《魔法處男》獲頒最佳劇集，仍然值得高興，賽果公布後，《魔法處男》的原著漫畫作者豐田悠隨即在twitte上載一幅親手畫的繪本恭賀。

憑《魔法處男》黑澤優一一角人氣急升的町田啟太，勇奪今屆「日劇奧斯卡」最佳男配角。（twitter）

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女演員方面，視后寶座爭持激烈，《這份愛要加熱嗎？》的森七菜在業內人士評審得分最高，而《#remolove～普通戀愛是邪道～》波瑠則在讀者投票和記者投票同樣奪冠，照道理應該是波瑠稱后，惟她在業內人士一組裏，僅排名第三，森七菜則排名第一，結果大獎落在這位19歲上位新星之手。最佳女配角，由窪田正孝在《聲援》裏的太太二階堂富美奪得，擊敗《共演NG》的鈴木京香和《魔法處男》的佐藤玲。

年僅19歲的上位女星森七菜，憑《這份愛要加熱嗎？》勇奪「日劇奧斯卡」視后。（網上圖片）

《#remolove～普通戀愛是邪道～》波瑠失落今屆「日劇奧斯卡」視后。（網上圖片）

除了最佳男主角和最佳女配角，《聲援》亦得到導演獎（吉田照幸、松園武大、橋爪紳一朗）和最佳主題曲（GReeeeN主唱的《星影的歡呼》），合共獲得4獎成為大贏家。而《共演NG》的大根仁、樋口卓治則最佳劇本殊榮。

賽果公布後，《魔法處男》的原著漫畫作者豐田悠隨即在twitte上載一幅親手畫的繪本，恭喜此劇獲得最佳劇集等兩項大獎。（twitter）

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