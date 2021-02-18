Super Girls農曆新年終於「齊章」　寫揮春送祝福望踢走疫症

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-02-18 10:30

Super Girls近年各自「單飛」發展，適逢農曆新年「合體」，於年初五向大家拜年，五位成員趙慧珊（Aka）、李靜儀（Heidi）、吳嘉熙（Cheronna）、陳穎欣（Yanny）及蔡明思（Jessica）坦言過去一年因疫情令大家過得不太如意，故新一年寫揮春送上祝福及打氣，希望新一年疫情快點完結。

五女雖然笑稱很久沒有「寫字」，不過仍然寫得有板有眼，Jessica更大讚Aka寫得非常漂亮。Jessica寫上「生意興隆」，她表示︰「因為疫情令經濟麻麻，希望新一年大家都有工開，生意做得非常好。」Yanny則寫上「連生貴子」，她解釋︰「我想我的隊友Jessica可以連生貴子，喺2021年有個肥肥白白的寶寶。」令恨生B的Jessica非常開心。

至於Aka和Heidi分別寫上「萬事勝意」和「大吉大利」，希望新一年個個都行好運，而寫上「百毒不侵」的Cheronna則說︰「疫情關係，好多人失去親人和朋友，甚至失去時間去養病，所以新一年希望大家可以百毒不侵。」

對於今次「合體」寫揮春，Aka直言想為大家於新一年打氣，她又謂因疫情關係，未能返澳門與90多歲嫲嫲慶祝生日，她說︰「嫲嫲剛剛生日問點解唔返去同佢慶祝，因為佢唔太明白疫情要隔離或者現在情況，希望之後可以探佢。」Cheronna同樣稱與身在澳門工作的父親一年沒有見面︰「屋企人相聚時間比以前更難，所以我好珍惜，希望疫情快點完結，可以同屋企人團聚。」

Cheronna稱與身在澳門工作的父親一年沒有見面。

此外，Heidi透露疫情期間不斷增值，學拍片和剪片，亦抽空去行山做運動，至於Yanny則希望新一年可以繼續品嘗Jessica的廚藝，而Jessica則說︰「佢見到唔同食物就會同我講話想食叫我煮，又讚我煮得好食，不過我唔會因為咁煮多啲。」