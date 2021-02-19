何嘉莉廿多年後翻唱《兩種人》　MV玩BL：愛係冇分種族界限

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-02-19 17:00

相隔二十多年何嘉莉（Lillian）日前重新演繹自己嘅經典歌曲《兩種人》，九年後再踏進錄音室，Lillian透露這次翻唱契機係同疫情有關：「主要係想做自己最喜歡嘅事，一直分咗大部份時間俾小朋友，見到佢哋成長，每個小朋友都有夢想，令我想起我嘅夢想究竟係咩？幾時放棄咗？今年嘅疫情令我明白世事唔係樣樣都可以計劃，不如而家立刻實行自己最鐘意做嘅事，更加份外珍惜。」

相隔二十多年何嘉莉（Lillian）日前重新演繹自己嘅經典歌曲《兩種人》，感覺大不同。

翻唱經典作品Lillian坦言並不容易，因為以往演繹時，整體感覺少女味重，自己及監製舒文都希望以一個新的方式、更成熟方式演繹：「好容易將以前嘅感情擺咗落去。而今次嘅全新編曲加咗電子、搖滾元素，出嚟個感覺、效果都好滿意。」Lillian又自爆錄音時超緊張，需要飲酒放鬆：「因為我係一個緊張大師，希望有啲方法令自己放鬆，所以今次錄音嘅時候我都有準備咗啲紅酒，哈哈。」除此之外，佢亦坦言這次很開心和音部份都係自己主理：「以前全部和音都係人哋唱，今次終於有機會可以唱番自己嘅和音，覺得好好玩。其實唱和音都有另外一個難度，因為唱慣咗平時嘅melody，唱和音係完全另外一樣嘢，但真係好好玩，好鍾意。」

何嘉莉自爆錄音時超緊張，需要飲酒放鬆。（IG：@lillianho________）

至於MV故事加入BL題材，Lillian就話導演莊少榮idea：「我聽到嘅時候好surprise，但好鍾意，因為呢個題材好真實，好貼近呢個新世代嘅愛情世界、愛情觀，愛係冇分種族、界限。我而家呢個status再演繹《兩》，已經成熟咗好多，人生又經歷咗好多唔同嘅嘢，所以用呢個題材去演繹好有新鮮感。」Lillian認為勇敢追尋自己喜歡嘅嘢，先對得住自己人生，愛情亦然。