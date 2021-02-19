程瑤連任「仁美」主席繼續為慈善出力　莊韻澄任對外事務理事

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-02-19 17:45

主要一班前亞姐組成的慈善團體「仁美清叙」早前舉行兩年一度的理事換屆選舉，經過一班會員投票後，主席程瑤以及兩位副主席黃景珍和陳綺明，分別連任主席及副主席，而今次的理事會選舉中，亦有不少新面孔，2018年度亞姐香港區冠軍梁雪瑤負責「仁美」活動策劃，而兩位去年加入的新成員丘雅雯及莊韻澄則分別擔任會員拓展理事及對外事務理事。

主席程瑤與榮譽主席羅霖，聯同新一屆「仁美」理事，昨日（18/2）年初七「人日」便換上新年裝扮向大家拜年。

主席程瑤與榮譽主席羅霖，聯同新一屆「仁美」理事，昨日（18/2）年初七「人日」便換上新年裝扮向大家拜年，祝願各位「生日快樂」。羅霖還帶同愛狗一起拜年，愛狗盡得主人真傳愛擺甫士拍照，雙手放在一起的拜年甫士，十分可愛，更成為「仁美」成員的集郵對象，難怪羅霖笑言要推薦愛狗做「慈善大使」，她說︰「下次可以帶埋佢一起做慈善活動了，今次很開心看到仁美理事會有新成員加入，令仁美家庭更熱鬧，慈善工作需要更多人支持。」

羅霖愛犬成集郵對象。

至於再次連任主席的程瑤則感謝會員對她的信任，她說︰「轉眼已擔任主席超過四年，呢幾年很多謝身邊唔同朋友都支持仁美，令不同的慈善活動都可以順利舉行。疫情影響下，仁美不能落區探訪，只可將各式各樣物資捐出給有需要的人，希望疫情快點完結，可以舉行多點慈善活動。」

莊韻澄遭海鮮店拖欠代言費四個月 挺巨肚出庭追討雙方協議和解