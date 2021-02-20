Kim Kardashian正式申請同Kanye離婚　曾挽留無果終結束6年情

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-02-20 13:49

現年40歲的Kim Kardashian早前傳出跟結婚6年的美國饒舌歌手Kanye West老公離婚的消息，日前Kanye已經安排了貨車到兩人大宅搬走超過500對波鞋。昨日Kim正式申請與Kanye離婚，傳媒報道法庭文件中Kim要求4名子女的共同法定與生活撫養權，不過就沒有列名離婚日期。

兩人此情不再。（Getty Images）

據知Kim同Kanye是和平離婚，由於兩人早已有婚前協議，目前連物業分身家亦差不多安排好，而Kanye亦同意共同撫養4名子女。有指Kanye身家估計高達13億美元（約101億港元），而Kim則有9億美元（約70億港元），不過暫時還未有分到幾多身價的消息流出。有知情人士透露Kim現時心情不錯，最主要是擔心自己的私隱和子女。

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其實Kanye於去年參選美國總統大選期間，疑似躁鬱症復發，除了在網上大鬧Kim的家族，更造謠指控Kim出軌及曾經墮胎。在正式申請離婚前，兩人已經分居數月，有指Kim去年年尾曾跟Kanye見面嘗試修補關係，可惜未能扭轉結局。另外，Kim似乎沒有被離婚一事影響，日前跟妹妹Kendall和Kylie Jenner拍攝性感內衣廣告。

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