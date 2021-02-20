Britney Spears紀錄片惹外界批傳媒文化　雜誌公開致歉：難辭其咎

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-02-20 17:30

紐約時報（New York Times）為流行天后Britney Spears拍攝的紀錄片《Framing Britney Spears》日前上架後，立即引起極大迴響。片中講述Britney的如何由美國甜心變到負面新聞纏身，更引發外界批評傳媒對於明星不適當的對待確實會令明星承受讓人伏法理解的壓力。

繼早前Justin Timberlake公開向舊愛Britney道歉，兼承認自己在縱容厭惡女性和種族歧視的生態中得利後，英國雜誌《Glamour》在Instagram公開道歉，並留言指：「對於Britney所發生的一切，我們都難辭其咎。雖然我們沒有直接造成她的沒落，但我們有分參與，我們嘗試彌補這點。」

英國雜誌《Glamour》在Instagram向Britney公開道歉。（IG/@glamourmag）

另外，美國專欄作家兼主持人則在自己的Podcast中公開向Britney道歉，並直言自己過去的言辭和舉動都是錯的：「我知道這是非常惡劣、刻薄、殘忍，我不僅公開向Britney致歉，私下也已道過歉了。」

紀錄片中指出當年外界對於Britney所經歷的一切都嚴重缺乏同理心，而英國《衛報》（The Guardian）的電視版副主編Hannah Davies直言現在仍可看到明星被媒體利用和不當對待，加上真人騷和社交媒體的崛起，加劇了明星被針對和監控的情況。另外，在紀錄片上架後Britney在Twitter發文表示：「每個人都有自己的故事，我們都擁有美麗而光明的生活。在看待別人的時候總會有個人觀點，請你記住，無論自己認為對一個人的了解有多深，都無法知道生活在鏡頭背後的真實的生活是怎樣的。」

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