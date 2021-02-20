湯怡元宵節變成人妻　洪卓立不會出席婚禮：私底下有送上祝福！

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-02-20 18:00

集合兩大影帶劉德華、梁朝偉的英皇電影《金手指》有不少英皇藝人演出，當中包括洪卓立（Ken），他：「見到呢個陣容已經好緊張！」

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重量級電影《金手指》今日在尖沙嘴舉行記者會，所有演員皆有亮相。（葉志明、陳順禎攝）

洪卓立笑言：「好緊張呀！大佬！呢個陣容，作為一個觀眾都期待咗好耐，更何況可以參與其中，收到公司WhatsApp通知，真係好驚訝即刻大嗌出嚟。十幾年前有見過劉德華先生，但係梁朝偉先生真係第一次見，其實而家見到佢哋都好緊張。」

而洪卓立講到自己的角色時，他回應：「同之前啲角色有啲似都有啲唔似，跟劉德華先生同梁朝偉先生兩位對戲嘅戲份差唔多，不過真係不能夠透露太多。（有冇好似阿Sa咁開心到想俾返錢出嚟？）其實我完全冇問過酬勞，淨係收到呢個消息已經準備好我個人。」

洪卓立與同公司的吳浩康、楊天宇一同出席《金手指》記者會。（陳順禎攝）

洪卓立坦言不會出席前度女友湯怡的婚禮。（陳順禎攝）

當問到過幾日是湯怡的婚禮時，洪卓立回應：「因為工作所以去唔到，之前都有私底下送上祝福。（因為疫情關係婚禮未能招待太多人，不過會喺網上有直播），我諗唔使開工會參與睇直播，都有準備到禮物。」

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