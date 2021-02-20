松隆子再與《四重奏》編劇合作　三度離婚松田龍平岡田將生演前夫

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-02-20 22:30

日本的電視台近日陸續公布2021年春季劇集陣容，現年43歲的松隆子，相隔4年之後，再與《四重奏》班底，包括著名編劇坂元裕二和演員松田龍平合作，為富士電視台的「火9」（周二晚上9時）新劇《大豆田十和子與三個前夫》（大豆田とわ子と三人の元夫），是松隆子繼2006年的《役者魂!》後，相隔15年再為富士演出連續劇。 撰文：游大東

富士電視台周五（19/2）公布《大豆田十和子與三個前夫》陣容，包括主演的松隆子，還有她的三位前夫：岡田將生（左）、松田龍平（右二）和角田晃廣（右一）。當中松隆子曾與松田龍平和岡田將生在《四重奏》和電影《告白》合作。（twitter）

早前當地傳媒已有報道指，松隆子將會繼《四重奏》後再與坂元裕二合作，最終富士電視台於周五（19/2）公布詳情。

《大豆田十和子與三個前夫》是一套輕鬆小品，內裏充滿坂元裕二一貫的抵死幽默對白，令人笑中有淚，講述松隆子飾演40歲的建設公司社長大豆田十和子，先後三次經歷婚姻失敗，松田龍平飾演其首任丈夫田中八作，是個餐廳老闆，深受女人歡迎，年紀跟前妻一樣為40歲。

曾參演《半澤直樹2》的角田晃廣，會飾演45歲的第二任丈夫佐藤鹿太郎，是位專業攝影師，而岡田將生則扮演第三任丈夫中村慎森，他在劇中任職律師，跟大豆田十和子相差一截，年僅31歲，故事將圍繞她與三位前夫糾纏不清的關係。

《大豆田十和子與三個前夫》將於四月在日本首播。（網上圖片）

游大東其他日劇報道：

《魔法處男》膺日劇奧斯卡最佳劇集 赤楚衛二失視帝町田啟太有獎

石原里美新劇《戀愛要夠Deep》4月播演海洋學者 首與綾野剛拍檔

【四重奏．日劇評】松隆子有份講的十大金句，邊句最到肉？

2017年松隆子主演坂元裕二創作劇本的《四重奏》，飾演小提琴手卷真紀，同劇還有松田龍平、滿島光和高橋一生。（網上圖片）

對於今次在劇中「一拖三」，松隆子大讚三位拍檔，指他們各具魅力和個性，笑指：「如果是他們的話，好像結三次婚也不錯！」對於再次主演日劇，松隆子稱心情既緊張又興奮。其實自從於2007年跟音樂人佐橋佳幸結婚後，松隆子在幕前只維持有限度演出，專注照顧家庭，如今女兒即將滿6歲大，所以才有閒餘時間參演新劇。

同場加映：【多圖】石原里美加入寫真月曆戰 做咗人妻照曬性感小背心點擊下圖觀看月曆封面，以及其他石原里美靚相：