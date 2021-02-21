【Bridgerton】上架突破8200萬收看紀錄　第二季女主角人選終曝光

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-02-21 20:30

Netflix大熱愛情劇《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）主要講述19世紀初倫敦上流社會的八卦事，上架即突破8200萬戶家庭收看紀錄，成為Netflix史上最熱門影集。在劇集播出近一個月，Netflix宣布第二季的女主角由在《性愛自修室》（Sex Education）中飾演Olivia的Simone Ashley擔任。

+ 8 + 8 + 8

劇集改編自Julia Quinn的同名小說系列，首季以柏捷頓家族長女Daphne（Phoebe Dynevor飾）和Duke of Hastings（Regé-Jean Page飾）為主角後，第二季以原著系列第二部《The Viscount Who Loved Me》為藍本，講述柏捷頓家族長子Anthony的戀情。

其實原著的主要角色原本都是白人，但劇集就打破這個框架，正如第一季有不少家族的成員都是黑人。而第二季更特別將女主角Kate Sheffield更改為Kate Sharma，更由擁有印度血統的Simone來飾演。另外，對於第一季男主角Regé-Jean Page會否參與第二季，節目統籌Chris Van Dusen表示：「他們也永遠會是劇集中的一份子。」