多功能老婆｜周柏豪拍劇開創新天地　TVB係將歌手做演員嘅專家？

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-02-22 00:00

劇集《多功能老婆》最近極速在無綫（TVB）翡翠台深宵時段重播，雖然劇集首播時的收視未算突出，全劇平均收視僅25.9，但個別演員表現出色，在《萬千星輝頒獎禮2019》連奪3獎，除了女主角楊千嬅獲得「最受歡迎電視女角色」之外，周柏豪亦獲得「最受歡迎男角色」以及憑《讓愛高飛》獲得「最受歡迎電視歌曲」。

楊千嬅獲得「最受歡迎電視女角色」、周柏豪亦獲得「最受歡迎男角色」以及憑《讓愛高飛》獲得「最受歡迎電視歌曲」。（資料圖片）

面對曾志偉近日成為TVB高層，繼而傳言TVB與四大唱片公司的版稅風波即將破冰，部分網民都擔心「星夢」歌手的地位不保，包括剛剛在《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》中奪得半個「最受歡迎男歌手」的周柏豪和胡鴻鈞。



但粉絲並不需要過份擔心，因為周柏豪和胡鴻鈞都是TVB重點轉型對象，絕對有潛力可以在劇集舞台發光發亮。周柏豪是其中一名透過TVB由歌手轉型做劇集演員的例子，而胡源鈞去年亦在《萬千星輝頒獎禮2020》中獲得不少劇集相關提名，歌視並行，近日亦參演重拍的《十月初五的月光》，而且做擔正做男一飾演「初哥哥」。

胡鴻鈞無論在樂壇還是刻壇都是TVB重點栽培的藝員之一。（資料圖片）

胡鴻鈞為演《十月初五的月光》剪掉長髮：呢種長度好幾年冇試過！

其實在唱片業不斷萎縮的情況下，近十幾二十年都有不少歌手轉型成為演員，而TVB可謂其中一個最有能力為歌手轉型做演員的機構。除了周柏豪和胡鴻鈞之外，視帝王浩信亦是成功例子之一，而且數量多不算數！

睇睇TVB仲栽培咗邊幾位歌手轉型做演員：