冥冥之中︱監製無綫出身班底橫跨影視劇場界　郭羨妮配潘燦良驚喜

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-02-22 23:00

ViuTV全新自製劇《冥冥之中》周日（21/2）在荃灣舉行開鏡拜神儀式，一眾參演藝人齊齊現身，場面熱鬧。現場採訪的記者當然將焦點落在幾位主角身上，包括已多年沒有在香港幕前亮相的郭羨妮，亦有首次拍攝連續劇的前新聞主播陳嘉倩，但更值得留意的，是今次《冥冥之中》是ViuTV開台五年以來，首次推出集數最多的一小時自製劇，合共30集，所以演員班底相當多，集齊無綫、前亞視和ViuTV三台藝人，而且橫跨電視、電影、舞台劇和粵劇四大界別，曾三度獲得「香港舞台劇獎」最佳男主角（即劇帝）的潘燦良將與郭羨妮有感情線和親熱戲，至於故事則以奇幻為主題，編劇團隊把死神之間的內鬥，包裝成辦公室政治，無論陣容配搭和劇情設計都頗為有趣。 撰文：游大東

ViuTV新劇《冥冥之中》長達30集，演員陣容龐大。（梁碧玲攝）

今次舉行開鏡拜神的地方，其實是製作團隊於荃灣一座工廠大廈租用單位後搭建的辦公室廠景，內有用屏風分隔不同座位，也有會議室以及裝修豪華的「老細房」，這是一家沒有名字的「公司」，這裏正是《冥冥之中》其中一個最重要的故事發生場景。

點擊下圖，直擊《冥冥之中》的「公司」場景設計：

參考ViuTV提供的故事大綱，這家「公司」跟一般的商業機構無異，而在此上班的人，乍看也是普通的打工一族，但神秘面紗背後，他們的日常任務，是製造能夠衍生連鎖效應的「死亡事件」，藉此平衡人口。郭羨妮飾演的是香港區分公司話事人蘇麗珍，自從她揚言要退休之後，「公司」裏的三名經理：栢天男飾演的彭森、劉心悠飾演的心兒、袁綺雯飾演的寶玲為了力爭上位取代蘇麗珍。

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上級耗費心神發起「權力遊戲」，屬於下級的任務執行員，也有自己的想法。三位新任執行員：岑樂怡飾演的李琪、林善飾演的志武、陳偉洪飾演的健邦各懷鬼胎，一心希望找到方法，能夠直接摧毀「公司」要執行的「死亡任務」，最終發現唯一方法就是將死神殺掉，換言之，他們仨的目標正是蘇麗珍。

最終蘇麗珍「如願」身亡，牽一髮動全身，現世界消失，取而代之的是異世界。在另一個空間裏，彭森在一家玩具公司工作，不再於「公司」任職，但他有一位兒子、由吳啟洋飾演的家明，而家明就是「公司」的執行員，其上司、王維飾演的主理人明總對家明相當器重，因此彭森亦漸漸跟明總熟絡，直至一場意外，彭森恢復原有記憶，並矢志要令舊世界再現。此時，蘇志威飾演的「公司」特使兼彭森宿世兄弟石東突然出現，誓要阻止彭森的行動。

兩位曾經獲頒「香港舞台劇獎」最佳男主角的潘燦良與王維，在《冥冥之中》分別飾演「大長老」和「明總」，旨在實踐滅世計劃。（梁碧玲攝）

惟陰差陽錯下，彭森成功「光復」舊世界，及時阻止蘇麗珍被殺，然而此時石東再次出現，並說「總公司」為了減輕全球人口負擔，決定實行滅世大計，彭森為保護家人，決意阻止，但他後來才發現，在背後操縱所有事情的，正是潘燦良飾演的「大長老」。劇情設定極為複雜，到底最後能否拍出水準，震攝觀眾，掀起追看熱潮，還看監製黃偉賢的實力，以及製作團隊的執行力。

黃偉賢是資深電視製作人，1995年投考無綫電視助理編導訓練班入行，其後獲晉升為編導，曾執導的無綫劇集包括《陀槍師姐IV》（2004）、《秀才遇着兵》（2005）、《法證先鋒》（2006）、《與敵同行》（2008）、《護花危情》（2012）。離開無綫之後，曾擔任港視（HKTV）劇集《惡毒老人同盟》（2015）導演，亦一度返回內地拍攝電影《迷離夜話》和《極品女模》等等。另外，今次《冥冥之中》有很多來自劇場界的演員名字，對於電視觀眾來說頗為陌生，包括曾獲「香港舞台劇獎」最佳男主角的王維，以及最近於電影《狂舞派3》飾演顏卓靈經理人的袁綺雯。

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