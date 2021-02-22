(G)I-DLE穗珍為校暴風波發聲　認曾食煙但否認霸凌朋友

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-02-22 14:30

韓國女團(G)I-DLE 22歲成員穗珍日前（20日）爆出學暴風波，有指她初中時期曾帶頭霸凌同學，要受害者在廁所互摑，又被爆經常滿身煙味，與出道後溫柔形象不符。昨晚所屬公司CUBE娛樂已發聲明否認後，穗珍今早亦上傳長文向粉絲道歉及解釋事件。

今早穗珍上傳長文承認過去是顯眼的學生，曾經有不好的傳聞亦因好奇心而吸過煙。可是她表示自吸過幾次煙後，已今也沒有再吸過，對自己做出慚愧的事而道歉。不過對於霸凌的指控，穗珍提出5項委屈的地方。她講到自己從沒有對該朋友使用暴力、沒有乘搭過電單車、沒有傳過帶頭霸凌的短訊、沒有搶校服及偷過東西，亦沒有與昨晚暗示自己也是受害者之一的徐信愛演員說過任何話。

穗珍發長文為事件道歉及解釋。（FB/@idolissue）

對於過去的事情，穗珍亦有仔細地與粉絲交代。她講到與對方曾是真心好友，關係好到去對方家作客等，可是二人因對方多次沒有遵守承諾而疏遠。穗珍承認當時因為太生氣而向對方罵髒話，但同時亦已被對方的姐姐教訓了，最後穗珍通過電話道歉後，兩人就從此沒有再聯絡。

演員徐信愛在IG動態暗示自己也是穗珍霸凌受害者之一。（IG/@seoshinae）

穗珍學暴風波繼續升溫，連帶多位藝人被拖落水。（news1）